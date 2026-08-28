Herido un varón de 35 años tras recibir un disparo en una calle de Socuéllamos

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años de edad ha resultado herido tras sufrir una agresión por arma de fuego en una calle de la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos han tenido lugar a las 17.10 horas de este viernes en la calle El Príncipe del referido municipio.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI, con médico, que lo ha trasladado al Hospital General de Tomelloso.