Hermandades y Cofradías de cuatro diócesis se reunirán en Guadalupe el 15 de noviembre para celebrar el Jubileo

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CÁCERES/TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres) reunirá el domingo 15 de noviembre a miembros de hermandades y cofradías de las diócesis de Toledo, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, en el Jubileo Guadalupense que se celebra bajo el lema del Año Jubilar 'Tu Madre te busca'.

Se trata de una peregrinación de cofrades que pretende fortalecer los vínculos de fraternidad entre las distintas hermandades y cofradías. El acto central será una Misa Jubilar presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y concluirá con el rezo del rosario ante la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La jornada comenzará a las 12,30 horas con la recepción y concentración de peregrinos en la iglesia nueva de Guadalupe, desde donde se organizará el acceso al monasterio. A las 13,00 horas está prevista la celebración de la Santa Misa Jubilar en la basílica, y después habrá tiempo libre para que los asistentes conozcan el patrimonio local. A las 17,00 horas se convoca a los cofrades al rezo del rosario y tras el concluirá la jornada.

Para facilitar la asistencia de los cofrades de la Diócesis de Coria-Cáceres, la Delegación de Hermandades y Cofradías pondrá a disposición de los interesados un servicio de autobús con salida desde Cáceres. El precio del desplazamiento será de 15 euros por persona. Además, quienes deseen compartir la comida con el resto de los participantes podrán reservar un menú opcional por 17,50 euros.

Quienes estén en interesados en este servicio deberán formalizar su inscripción hasta el 5 de noviembre. Las hermandades y cofradías que tengan previsto desplazarse por sus propios medios también deberán comunicar su participación a la organización para coordinar la acogida de los distintos grupos, informa la diócesis.