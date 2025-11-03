Hernández, tras la dimisión de Prieto como presidente del PP de Cuenca: "Sigue siendo un gran activo dentro del PP C-LM"

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional del PP, Alejandra Hernández, ha afirmado este lunes que Benjamín Prieto --que ha dejado la presidencia del Partido Popular de Cuenca-- "sigue siendo un gran activo del Partido Popular en Cuenca y del Partido Popular en la región". Un Benjamín Prieto que ahora asumirá responsabilidades en el Partido Popular nacional.

"Solamente podemos tener palabras buenas para todo el trabajo que ha realizado Benjamín durante este tiempo al frente del Partido Popular en la provincia de Cuenca", ha declarado Hernández en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido en Toledo.

Pero, ha continuado la portavoz 'popular', "seguiremos teniendo palabras buenas hacia él" porque, insiste, "Benjamín es un gran activo del Partido Popular en la región y un miembro del equipo del presidente, Paco Núñez". "Formamos un gran equipo con un proyecto sólido, un proyecto de futuro para desbancar a Emiliano García-Page y ser la alternativa y la solución a los problemas que hoy tiene nuestra región", ha defendido.

"Solamente podemos decir cosas buenas de Benjamín Prieto y que seguiremos trabajando todos unidos" ya que "en el Partido Popular no sobra absolutamente nadie", ha incidido Alejandra Hernández.