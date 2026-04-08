Hernández (PP) acusa al PSOE de C-LM de "mentir y embarrar" la vida pública "para tapar su propia corrupción"

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP C-LM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado este miércoles que el PSOE regional "ha vuelto a demostrar que su única estrategia es la de generar ruido, confrontación y mentiras para intentar arañar votos", tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, sobre el caso Kitchen.

Así ha reaccionado la dirigente 'popular' después de que Padilla haya valorado la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente 'popular' con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien "no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo".

Hernández ha sido contundente al señalar que "cuando la justicia habla y deja claro que no procede imputar ni reabrir causas, lo que debería hacer cualquier responsable público es respetarla, no retorcer la verdad ni intoxicar a la opinión pública".

En este sentido, ha lamentado que el PSOE de Castilla-La Mancha "siga instalado en la política del bulo permanente", intentando sostener "relatos falsos sobre supuestos casos que los tribunales no avalan".

La dirigente 'popular' ha asegurado que esta actitud responde a un intento evidente de "desviar la atención de los gravísimos casos que afectan al PSOE a nivel nacional y que están siendo juzgados ahora mismo".

Así, ha recordado que "en lugar de dar explicaciones sobre Ábalos, Cerdán o el caso Koldo; en lugar de explicar cómo se ha utilizado dinero público presuntamente en tramas de corrupción, en enchufes o en situaciones absolutamente indecentes; prefieren hablar de lo que ya ha sido descartado por la justicia".

"Mientras los españoles ven cómo se investigan tramas donde el dinero público ha podido acabar en prácticas intolerables, el PSOE de Castilla-La Mancha prefiere inventar y señalar sin pruebas", ha añadido.

UN PSOE "INSTALADO EN LA HIPOCRESÍA"

Hernández ha incidido en que "el PSOE no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de nada", recordando además "los episodios de gestión y decisiones que marcaron etapas anteriores en Castilla-La Mancha con gobiernos socialistas".

"Quieren reescribir la historia, ocultar sus propios escándalos y construir una realidad paralela basada en la mentira", ha afirmado.

Por todo ello, la portavoz 'popular' ha exigido al PSOE "que deje de manipular, que respete a la justicia y que abandone de una vez la estrategia del fango".

"Castilla-La Mancha no necesita más ruido ni más mentiras. Necesita políticos serios, que digan la verdad y que se dediquen a solucionar los problemas reales de los ciudadanos", ha concluido.