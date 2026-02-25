Hernando asegura que dentro de poco estarán los "planos definitivos" de la regeneración de Carretería

Archivo - Calle Carretería de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cuenca han mantenido este miércoles una reunión de coordinación del proyecto de regeneración de la calle Carretería y su entorno, según ha desvelado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante una visita a Cuenca para conocer el estado de las obras de los remontes mecánicos de la ciudad. "Dentro de poco vamos a tener los planos definitivos que nos permitirán comenzar el proceso de licitación de las obras", ha precisado el consejero.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, también ha informado de los avances del proyecto para la conexión de la estación del AVE con el centro de la ciudad.

"Tenemos adjudicado la redacción del proyecto y estamos en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar para para pactar una solución para saltar el Moscas, porque esta infraestructura tiene que saltar el río y deberá hacerlo con absoluta seguridad, tanto desde el punto de vista de los viandantes y vehículos como de la infraestructura hidráulica que haya que construir", ha apuntado.

Además, Guijarro ha señalado que el planteamiento debe abordar el acceso de esa nueva vía de comunicación a la zona industrial donde está Sumitomo "porque es un de los compromisos que hemos asumido con esta empresa que está en estado de desarrollo y de incremento de la actividad industrial de Cuenca".