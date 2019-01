Hernando critica que ediles de PP Alcázar evitaran apoyar la lucha contra violencia machista: "Opositan para ir a Vox"

Publicado 30/01/2019 12:06:53 CET

TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha criticado que dos concejales del PP de Alcázar de San Juan se ausentaran este martes del pleno ordinario para evitar no votar una moción de apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género, considerando "muy grave" este proceder.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha sugerido que este movimiento se debe a que están "opositando" para entrar en Vox de cara a la próxima cita electoral del mes de mayo.

"Si yo fuera el presidente del PP, les expulsaría directamente. Aunque no sé si le va a dar tiempo. Me da la sensación de que estas dos personas que se ausentaron lo que hacen es opositar para entrar en Vox", ha dicho, avanzado que está teniendo lugar en el seno del PP "una deserción en masa de altos cargos y dirigentes viendo que no llegan a sus expectativas electorales con la marca del Partido Popular".