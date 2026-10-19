Hispania Nostra incluye en su Lista Roja la histórica casa solariega de Chinchilla de Montearagón

Casa solariega de Chinchilla de Montearagón. - HISPANIA NOSTRA

ALBACETE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra incorpora a su Lista Roja la Casa solariega Marín, Barnuevo, López de Haro y Núñez de Reyna, situada en Chinchilla de Montearagón (Albacete), un inmueble señorial de los siglos XVIII y XIX que constituye uno de los testimonios del patrimonio arquitectónico civil del municipio. El edificio, ubicado en uno de los accesos a la parte alta y noble de la localidad, presenta "un avanzado estado de deterioro" que, según la asociación, amenaza su estabilidad y podría provocar su pérdida definitiva.

La casa solariega perteneció a distintas familias de notable presencia en la zona, entre ellas los Barnuevo, y fue pasando de unas manos a otras mediante alianzas matrimoniales. Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, el inmueble fue cedido durante unos años al Ayuntamiento para su restauración y posterior uso cultural. Sin embargo, al no materializarse esta finalidad, regresó a manos privadas.

Situada en el acceso a la plaza de La Mancha, uno de los espacios centrales del municipio, la construcción destaca por su adaptación al desnivel del terreno y por una fachada principal organizada en dos cuerpos, con ventanas enrejadas en la planta inferior y balcones en la superior. Su decoración incluye alfices con motivos geométricos y un blasón que recuerda a una de las familias que habitaron la residencia.

Entre sus elementos más singulares se encuentra una antigua puerta de carruajes, posiblemente de origen mudéjar, que podría haber formado parte de uno de los accesos históricos a la ciudad. A través de ella se observa un patio interior con un balcón de balaustrada de madera y una pequeña techumbre sostenida por pies derechos y zapatas.

Aunque el inmueble no dispone de una declaración individual de Bien de Interés Cultural, forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de Chinchilla de Montearagón, declarado Bien de Interés Cultural en 1979. Además, su escudo cuenta con esta protección y el edificio figura en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio.

Pese a su valor histórico y arquitectónico, la casa solariega atraviesa una situación de conservación extremadamente preocupante. El inmueble presenta riesgo de derrumbe de paredes y de colapso de distintas estancias, un deterioro visible desde la calle del Clero, junto al auditorio municipal. A través de sus ventanas también pueden apreciarse importantes daños en la antigua techumbre de madera, con aberturas por las que acceden las aves.

La gravedad de estos desperfectos plantea incluso la posibilidad de una declaración de ruina y la pérdida total del edificio, lo que supondría una alteración del conjunto histórico protegido, especialmente en el acceso a la plaza de La Mancha. Esta situación refleja una problemática más amplia en el municipio, donde otras construcciones históricas han sufrido un deterioro progresivo hasta desaparecer, dejando solares en espacios anteriormente ocupados por inmuebles señoriales de interés patrimonial.

La incorporación de esta casa solariega a la Lista Roja busca visibilizar el riesgo de desaparición de uno de los testimonios de la arquitectura señorial de Chinchilla de Montearagón y llamar la atención sobre la necesidad de impulsar actuaciones que garanticen su conservación.

CASTILLA-LA MANCHA ALCANZA LOS 146 BIENES EN LA LISTA ROJA

Con esta incorporación, Castilla-La Mancha alcanza los 146 bienes culturales y naturales incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Por provincias, Toledo concentra el mayor número de bienes amenazados, con 50, seguida de Guadalajara (44), Ciudad Real y Cuenca (19 cada una) y Albacete (14).

La inclusión de este inmueble pone de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio arquitectónico civil de la comunidad, especialmente de aquellas construcciones históricas que, pese a formar parte de entornos protegidos, presentan un deterioro avanzado. Su situación evidencia la importancia de impulsar medidas de mantenimiento y conservación antes de que los daños estructurales provoquen pérdidas irreversibles.

La Lista Roja de Hispania Nostra identifica bienes culturales y naturales amenazados en España por factores como el abandono, la falta de mantenimiento, el vandalismo o la ausencia de intervenciones adecuadas. Las incorporaciones parten de propuestas ciudadanas que posteriormente son evaluadas por el Comité Científico de la asociación, encargado de analizar la documentación aportada, verificar el estado de conservación de los bienes y comprobar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. Su inclusión responde exclusivamente a una situación objetiva de riesgo y a la necesidad de visibilizarla para promover su protección y conservación.