'Hogar 2000' será Signo de Caridad de la Catedral de Toledo con motivo del VIII Centenario del Templo Primado

Acto por el 25 aniversario de Hogar 2000 - JCCM

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

'Hogar 2000', el centro sociosanitario de Cáritas Toledo que abrió sus puertas inicialmente para el cuidado de enfermos de VIH que se encontraban en situación de exclusión social, ha sido elegido por la Catedral Primada como Signo de Caridad en el VIII Centenario del templo.

Así lo ha anunciado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la colocación de la primera piedra de 'Hogar 2000', que ha contado con la presencia del delegado de la Junta, Álvaro Gutiérrez, y el director de Cáritas Toledo, José Luis González.

Este compromiso, ha añadido el arzobispo, se traducirá en una financiación específica de Cáritas Diocesana de Toledo para que esta pueda financiar los servicios básicos del centro --sanidad y cocina-- durante los años 2026 y 2027, con fondos propios de la entidad.

Durante su intervención, el arzobispo de Toledo ha subrayado que 'Hogar 2000' no es solo una infraestructura sociosanitaria, "sino una respuesta valiente del Evangelio". "No fue solo un edificio levantado con ladrillos, sino un lugar donde el acompañamiento y el amor de Dios se muestran en cada una de las personas con nombre y apellidos que han pasado por aquí".

Cerro Chaves ha definido el centro como "un referente de dignidad" frente a la "cultura del descarte", destacando que en 'Hogar 2000' se realiza una labor "silenciosa y constante que cuida el cuerpo, acompaña la mente y sostiene el espíritu de quienes han sido golpeados con dureza por la vida".

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Toledo ha manifestado que el 25 aniversario de la colocación de la primera piedra del 'Hogar 2000' "supone recordar un acto que simbolizó el inicio de un compromiso inquebrantable con la dignidad humana, la acogida fraterna y la esperanza".

Según José Luis González, "a lo largo de este cuarto de siglo, el centro ha trascendido su estructura física para convertirse en un refugio vital y un punto de partida para reconstruir vidas, un milagro cotidiano" que solo ha sido posible gracias a la entrega generosa de voluntarios, trabajadores, colaboradores y benefactores".

Asimismo, ha expresado el agradecimiento hacia quienes creyeron en este proyecto desde sus inicios y hacia aquellos que continúan "sosteniéndolo con dedicación silenciosa". "Hoy no solo conmemoramos una trayectoria de servicio y solidaridad sino que renovamos nuestra ilusión para seguir afrontando el futuro con la misma vocación de servicio".

Por su parte, el delegado de la Junta en Toledo ha felicitado a 'Hogar 2000' por estos 25 años "de dedicación y esperanzas para las personas con vulnerabilidad".

"Un proyecto que se ha convertido en un recurso esencial para la sociedad como modelo de atención basado en la dignidad, la cercanía, la atención y en el acompañamiento integral".

Ha apuntado que cuenta con "el apoyo firme y decidido" del Gobierno de Castilla-La Mancha, destacando la colaboración económica con Cáritas de aproximadamente cuatro millones de euros para la financiación de 53 proyectos en la Comunidad Autónoma en este año 2026. "Uno de ellos es este de 'Hogar 2000' para el que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta una cantidad aproximada al millón de euros".

"Encantados de colaborar y de estar hoy acompañando a la familia de Cáritas y a la familia de 'Hogar 2000' en este proyecto que se ha convertido en un referente social en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo", ha apuntado el delegado de la Junta en Toledo.

RECONOCIMIENTOS

Durante la jornada se ha realizado un homenaje a los impulsores de 'Hogar 2000', por lo que han sido reconocidos el arquitecto Antonio Sánchez-Horneros, que hizo altruistamente el proyecto del centro y que ha estado representado por su hijo Luis Sánchez-Horneros.

Asimismo, se ha reconocido al abad Isidoro María Anguita, que hizo posible la donación del terreno por parte de los Padres Cistercienses de Santa María de Huerta en la finca de San Bernardo, y a la exdirectora de Cáritas Diocesana de Toledo, Marisa Martínez, que confió en el proyecto haciéndolo realidad.

El centro, en sus más de 20 años en funcionamiento, ha atendido a más de 300 personas. Durante el año 2025 han sido atendidas 36 personas, de las cuales 23 eran hombres y 13 mujeres.

'Hogar 2000' en sus inicios atendía a personas con VIH/SIDA, pero con el paso del tiempo y los tratamientos antirretrovirales han disminuido la necesidad de atención, generando otras necesidades. En sus inicios contó con el acompañamiento y la atención de las Hermanas Siervas del Divino Rostro y posteriormente de las Hijas de la Caridad.

En la actualidad cuenta con 29 plazas, y es un recurso residencial de atención sociosanitaria destinado a personas que presentan problemas de salud mental y/o enfermedades crónicas generadoras de situaciones de exclusión social.