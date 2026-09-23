Un hombre de 34 años sufre un traumatismo en la cara con su arma de caza en Priego (Cuenca)

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CUENCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años de edad ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir un traumatismo en la cara con su arma de caza en el Barranco del Corzo de la localidad conquense de Priego.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.57 horas.

El herido ha sido atendido en el lugar por un médico de urgencias y trasladado posteriormente en helicóptero sanitario al Hospital de Cuenca. Al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico.