Un hombre se enfrenta en Cuenca a 6 años de cárcel por abusos sexuales continuados a su hija desde los 12 años

CUENCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide seis años de cárcel para V.M.G., acusado de abusos sexuales continuados a su hija, que comenzaron cuando esta tenía doce años, en el juicio que se celebra este jueves, 5 de febrero, en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con los hechos descritos en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima, tras declararse la paternidad biológica del acusado, en el año 2011, comenzó a mantener con él una relación paternofilial habitual y normalizada, pasando fines de semana alternos en su domicilio.

Era en esas ocasiones cuando, durante los trayectos que realizaban para desplazarse al domicilio, V.M.G., con ánimo "absolutamente libidinoso", desviaba el coche hacia un camino apartado y, valiéndose de la relación de confianza que se había establecido, realizaba tocamientos a la menor por debajo de la ropa en pecho y sus partes íntimas y la conminaba a abrazarlo, a tocarle sus genitales o incluso a restregárselos contra ella, "careciendo su hija, por su corta edad, de cualquier capacidad o posibilidad de evitar tal situaciones", según la Fiscalía.

Estos presuntos abusos se mantuvieron en el tiempo, de forma habitual, al menos hasta que la chica cumplió los quince años. Ella presentó su denuncia en agosto de 2022.

Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual previsto en los artículos 183 1 y 4 apartado d), 191, 192 y 74 del Código Penal en la redacción vigente al tiempo de la comisión del hecho que se estima más favorable para el acusado, que sería la del actual delito de agresión sexual en la redacción artículo 181 1 y 4 apartado e), modificada por la conocida como 'Ley del solo sí es sí'.

Por este delito, según la Fiscalía, procede imponer una pena de seis años de prisión más otros seis de libertad vigilada, con inhabilitación de la patria potestad por ese mismo periodo de tiempo, prohibición de acercamiento y comunicación durante siete años y una indemnización de 2.000 euros a la víctima.