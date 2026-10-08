El hombre y la mujer hallados muertos en Valverde del Júcar eran pareja y ella no estaba en el sistema VioGén

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 37 años y el hombre de edad no determinada que han sido hallados sin vida en el interior de una vivienda en Valverde del Júcar (Cuenca) este jueves eran pareja, según han informado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Estas mismas fuentes han indicado que, según la Guardia Civil, la mujer no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

Los dos cuerpos han sido hallados a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona ha llamado a emergencias al no poder acceder a la vivienda, situada en la calle Mayorazgo.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que han encontrado los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.