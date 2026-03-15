El Hospital Universitario de Cuenca, acreditado para la formación de especialistas de Cirugía General y Digestiva

Equipo de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha recibido la resolución favorable del Ministerio de Sanidad para la acreditación de la Unidad Docente de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de Cuenca.

La acreditación va a permitir la formación Médicos Internos Residentes (MIR) de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario dentro del sistema de Formación Sanitaria Especializada, reforzando así el papel de Cuenca como área docente de referencia y contribuyendo a garantizar una atención sanitaria de calidad para la ciudadanía, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

El progreso experimentado por el Servicio de Cirugía General y Digestiva, con la ampliación de su cartera de servicios y la mejora de sus indicadores de calidad, ha sido clave para superar los duros criterios para la concesión de la acreditación de la nueva Unidad Docente del Hospital Universitario de Cuenca.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, concedió esta acreditación tras evaluar positivamente la solicitud presentada por la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y tanto la Comisión de Docencia de Atención Hospitalaria como el órgano competente en materia de formación sanitaria especializada de Castilla-La Mancha emitieron informes favorables en apoyo a esta solicitud.

Esta acreditación, basada en el marco normativo establecido en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 183/2008, certifica que la Unidad Docente del Hospital Universitario de Cuenca cumple con los requisitos necesarios para garantizar un formación de calidad en la especialidad de Cirugía General y Digestiva.

Esta nueva acreditación va a permitir al Hospital Universitario de Cuenca ofrecer anualmente una plaza para la formación de un residente de esta especialidad que desarrollará su periodo formativo durante cinco años.

El objetivo es que el HUCU cuente a partir del próximo mes de mayo de 2026 con su primer médico interno residente de Cirugía General y Digestiva, que se integrará en un entorno hospitalario moderno, con una importante cartera de servicios, actividad quirúrgica compleja y un equipo profesional altamente implicado en la docencia y la mejora continua.

La acreditación de Cirugía General y Digestiva para la formación de residentes implica un nuevo incremento de la oferta formativa de la Unidad Docente de Cuenca, que suma una nueva especialidad a las 15 acreditadas para la formación postgrado, frente a las 10 especialidades que se impartían en el año 2015, y refuerza el atractivo de Cuenca como destino formativo para nuevos residentes.

Este incremento en más de un 36 por ciento del número de especialidades acreditadas ha supuesto asimismo un notable incremento en las plazas ofertadas para especialistas en el Área Integrada de Cuenca en donde desarrollan sus estudios 120 residentes.