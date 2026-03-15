Hospital Universitario Mancha Centro incorpora tecnología MESI de diagnóstico vascular a pacientes con heridas complejas

La responsable de la Unidad de Heridas Complejas, Sonia Villajos; la supervisora de Asistencia y Calidad, Antonia González, y la enfermera de la Ucapi, Antonia González, han recibido formación específica en el manejo del dispositivo. - JCCM

CIUDAD REAL 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Mancha Centro, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha incorporado a su Unidad de Heridas Complejas el sistema MESI mTABLET ABI, una tecnología avanzada que permite realizar la medición automática del Índice Tobillo-Brazo (ITB), una prueba clave para el diagnóstico vascular en pacientes con lesiones en las extremidades inferiores.

La medición del ITB es fundamental para detectar la enfermedad arterial periférica (EAP), una patología que puede dificultar gravemente la cicatrización de heridas, según ha informado la Junta en nota de prensa. A diferencia de los métodos tradicionales mediante Doppler manual, que pueden prolongarse hasta 30 minutos, el sistema MESI permite obtener resultados precisos en aproximadamente un minuto, lo que facilita una valoración rápida, objetiva y no invasiva del estado vascular del paciente.

La incorporación de esta tecnología supone un importante avance para la Unidad de Heridas Complejas del hospital, que atiende en torno a 2.200 consultas al año, permitiendo realizar un cribado vascular completo desde la primera visita y ajustar de forma más precisa el tratamiento, especialmente en aquellos casos que requieren terapias de compresión.

En este sentido, la enfermera responsable de la Unidad de Heridas Complejas, Sonia Villajos, ha explicado que "la compra del dispositivo MESI representa un salto cualitativo en nuestra unidad, ya que ahora podemos realizar un cribado vascular completo en la primera visita, asegurando que cada paciente reciba el tratamiento de compresión adecuado desde el primer día".

Para la implantación de esta tecnología, varios profesionales del centro expertos en heridas han recibido formación específica en el manejo del dispositivo, entre ellos la responsable de la Unidad de Heridas Complejas, Sonia Villajos; la supervisora del Área de Asistencia y Calidad, Gloria Lorente; y la enfermera de la Unidad de Continuidad Asistencial Medicina Interna-Primaria (Ucapi), Antonia González, reforzando así la capacidad del hospital para ofrecer una atención más avanzada y segura a los pacientes con heridas complejas.