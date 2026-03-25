El Hospital de Valdepeñas aumentará el número de residentes para su formación el próximo año

Inauguración de la I Jornada de Investigación Sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Valdepeñas aumentará el número de residentes para su formación el próximo año en medicina familiar y enfermería de la misma especialidad.

A la I Jornada de Investigación Sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas, denominada 'Salud: un tesoro que la ciencia enriquece', ha asistido la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Vanessa Irla, que ha destacado la apuesta del Sescam por la formación y la investigación, que se materializa también en el hospital de Valdepeñas.

"Es un día importante para Valdepeñas, porque se encuentra en el mapa de la investigación con esta primera jornada que se realiza en la gerencia, por lo que es un paso cualitativo apostando por la investigación y contando con investigaciones de la propia gerencia", ha manifestado.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha destacado que la investigación se ha convertido en "una parte estructural de la actividad asistencial", con trabajos como los presentados en esta jornada por profesionales de la GAI de Valdepeñas como Antonio Gámez, Vanesa Crespo y Cristina Mohíno, ha informado el Ayuntamiento y la Junta en nota de prensa.

UN CAMBIO A NIVEL REGIONAL

En este sentido, ha subrayado que encuentros como este "visibilizan un cambio a nivel regional, a nivel de la investigación, porque en el día a día ya no solo se trata el punto de vista asistencial sino también el de investigación".

Y ha matizado que esto se debe "a un cambio profundo en la estructura, que ha hecho que la investigación que antes era residual solo en grandes ciudades y grandes hospitales, ahora esté ocurriendo en todos los centros sanitarios, como lo que está ocurriendo en Valdepeñas".

El gerente del Sescam ha puesto en valor el papel del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam) como "eje que ordena y fortalece el ecosistema investigador", facilitando el desarrollo de proyectos, el acompañamiento a los profesionales y la conexión entre distintos niveles asistenciales. "Hoy investigar en Castilla-La Mancha es más accesible, más fácil y más seguro", ha señalado.

Asimismo, ha destacado los avances hacia la profesionalización de la investigación dentro del sistema sanitario público. Entre ellos, la incorporación por primera vez de un diez por ciento de peso específico de la actividad investigadora en los procesos selectivos del Sescam, así como el trabajo en marcha para definir perfiles profesionales específicos y avanzar en la creación de una categoría propia de personal investigador.

"Estamos pasando de un modelo en el que investigar dependía, en muchos casos, del esfuerzo individual, a un modelo estructurado que ofrece estabilidad, reconocimiento y futuro a los profesionales", ha afirmado.

Especial mención ha realizado al impulso de la investigación en Atención Primaria, ámbito en el que ha señalado que "se generan muchos de los conocimientos más útiles para el sistema, porque nacen de problemas reales y de pacientes reales".