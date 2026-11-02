Los hospitales de C-LM mantienen ingresados a 29 afectados en Urda, 9 en UCI, tras 81 altas

Archivo - Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 personas --dos menos que este domingo-- heridas en el accidente de ferrocarril del pasado miércoles 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, permanecen ingresadas este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 9 de ellas --cuatro menos-- en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este lunes 2 de noviembre, ya han recibido el alta 81 de los heridos.

De los 29 heridos que permanecen ingresados, 17 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo --cuatro de ellos en la UCI y trece en cama convencional--, tras registrarse 1 alta, tres pasos de UCI a planta.

Se suman cinco en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan --uno de ellos en la UCI y cuatro en cama convencional--, tras el traslado de un paciente a Hospital de Mostoles y el paso de uno de los pacientes de UCI a cama convencional.

Seis están ingresados en el Hospital de Ciudad Real --tres en UCI y tres en cama convencional-- y una persona se encuentra en la UCI en el Hospital General Universitario de Albacete.

En total, 110 personas fueron inicialmente hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente ferroviario.