Hospitalizado un trabajador de 39 años tras ser golpeado por una máquina en Pantoja (Toledo)

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 39 años ha sido trasladado este martes al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir un golpe mientras trabajaba con maquinaria en el barrio de la Estación de Pantoja (Toledo).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 12.33 horas, cuando el trabajador ha sufrido un fuerte golpe que le ha causado fracturas en un miembro superior.
Al lugar de los hechos se ha trasladado un equipo médico de urgencias, agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil que finalmente ha trasladado al sujeto al centro hospitalario.