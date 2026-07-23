Hospitalizado un trabajador de 52 años tras caerle unos tablones encima en una fábrica en Albacete

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ALBACETE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete tras caerle encima unos tablones de madera en una fábrica ubicada en el Polígono de Campollano.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 en Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 18.59 horas en la Avenida Segunda del Polígono Campollano.

Aunque ha sufrido el golpe de los tablones, no ha resultado atrapado. Ha sido trasladado en UVI al hospital de Albacete. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local y la Policía Nacional.