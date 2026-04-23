La hostelería de Ciudad Real, "en serios problemas" ante la subida de costes por la guerra de Irán

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CIUDAD REAL 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación Provincial de hosteleros de Ciudad Real y representante de la patronal en Puertollano, Ricardo Gimeno, ha alertado del incremento de costes laborales y de productos por la subida del precio del combustible en el contexto geopolítico de la guerra de Irán, y ha pedido la implicación de las administraciones para compensar los "serios problemas" de la hostelería en la provincia de Ciudad Real y en la comarca de Puertollano, que además se enfrenta a serias dificultades en el relevo profesional.

A preguntas de los periodistas en el transcurso del acto de celebración de los premios 'Yo soy Tapeador' de la Federación de Empresarios de Puertollano, Gimeno ha incidido en esta subida de costes laborales y de producto, arrastrada por el precio del combustible.

"La hostelería no puede asumir estas subidas mientras los costes laborales no paran de ganar peso en paralelo con la subida de impuestos y del IVA de la bebidas azucaradas no alcohólicas", ha lamentado.

A su juicio, la hostelería es un sector que debería estar "protegido" por el Estado, puesto que es el primer motor económico de España, por lo que ha pedido un IVA reducido "más completo" e incentivos laborales para compensar los costes sociales.

En este contexto ha recalcado que el sector tiene "muchas dificultades para conseguir personal cualificado", se enfrenta a controles horarios "cada vez más férreos" y a sanciones administrativas, sin que se tengan en cuenta las especificaciones concretas de la hostelería, "que no se puede tratar como si fuera una oficina que estuviera abierta ocho horas diarias".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente de Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano (FEPU), David Guarnizo, quien ha puesto el acento en la falta de profesionales cualificados en los negocios. En este sentido ha advertido de que la hostelería de Puertollano no puede "absorber" la mano de obra derivada de la "regularización masiva" de inmigrantes, toda vez que se necesitan profesionales cualificados y muy preparados.

De hecho, una de las principales dificultades del sector, ha dicho, es el "desapego de las nuevas generaciones para continuar con estos negocios", por lo que ha reivindicado mecanismos para hacer más atractivo el empleo y que los jóvenes se puedan desarrollar profesionalmente en la hostelería. Además, se ha referido a la "excesiva burocracia" en la obtención de ayudas e incentivos, lo que "no permite a autónomos y pequeñas empresas llevar a cabo muchos proyectos".