Hosteleros de Cuenca rechazan la prohibición de fumar en terrazas: "No conseguirá que la gente deje de fumar"

Archivo - Terrazas de bares en Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hostelería de Cuenca, tras la aprobación del nuevo proyecto de ley antitabaco por parte del Consejo de Ministros, que incluye la prohibición de fumar en terrazas, ha mostrado su hartazgo con lo que consideran una "hiperlegislación" del gobierno que, además, consideran que tendrá un impacto económico, pero no conseguirá que la gente deje de fumar.

Desde la Agrupación de Hostelería de Cuenca recuerdan, en primer lugar, que la aprobación por parte del Consejo de Ministros es el inicio del trámite parlamentario "y ya veremos qué apoyos cuenta", se pregunta el secretario de la organización empresarial, Diego López.

Los hosteleros consideran que el "debate" sobre el tabaco "no está en la calle, al menos que notemos" y López pone como ejemplo que hubo una iniciativa ciudadana europea para lograr un entorno sin humo "que tuvo que retirarse anticipadamente porque no llegó a las firmas necesarias para tramitarse".

El representante de la Agrupación de Hostelería sospecha que el Ministerio de Sanidad "tiene cosas más importantes que hacer y problemas encima de la mesa que no sabe resolver e igual utiliza esto para tapar sus problemas de gestión".

"Como la ministra Mónica García no puede salir en los medios con los retos que tiene la sanidad pública como el crecimiento de población, las listas de espera o los problemas que tiene con los médicos, tiene que inventar estas cosas", insiste López.

En su opinión, la gente "no va a fumar menos" con las restricciones al consumo de trabajo en las terrazas, "lo que va a hacer es levantarse, ponerse a tres metros y fumar, lo único que se van a llenar de colillas las calles".

Además, avisa de "un impacto económico importante" ya que "en el único país donde no está permitido fumar en terrazas es Suecia y el turista está acostumbrado a disfrutar de las terrazas, españolas, que son uno de los grandes reclamos turísticos del país, porque hay durante todo el año, así que no creo que esto les agrade a la hora de elegir destino y nos hace menos competitivos respecto a otros países".

Por otro lado, desde la hostelería empiezan a estar hartos de las prohibiciones "y de una hiperlegislación constante, parece que no tienen otra cosa en la administración que hacer leyes para prohibir a la gente cosas" y lamenta que, a veces, se infravalora el sentido común, "porque si estás en una terraza, al lado de una familia con niños, te levantas y vas a otro lado y, si estás solo, pues fumas, no hace falta que estén todo el rato diciéndonos lo que debemos hacer, como si fuéramos niños".