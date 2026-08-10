Huélamo acoge del 21 al 23 de agosto las VII Jornadas de los Tercios en honor al maestre de campo Julián Romero

Presentación de las VII Jornadas de los Tercios de Huélamo. - DIPUTACIÓN

CUENCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha acogido este lunes la presentación de las VII Jornadas de los Tercios en honor al maestre de campo Julián Romero, que convertirán un año más a Huélamo en escenario de recreaciones históricas, música, teatro, conferencias y actividades populares con una amplia programación que tendrá sus actos centrales durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto.

Este evento es organizado por la Asociación Cultural Huélamo y cuenta con la implicación de un centenar de personas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha participado en la presentación junto al alcalde de Huélamo, Leopoldo Martínez; el coordinador de las jornadas, Miguel Romero; y el presidente de la asociación organizadora, Antonio Vicente Mora. Así como un nutrido grupo de vecinos y vecinas de esta localidad que participan en las recreaciones históricas.

Martínez Chana ha puesto en valor el trabajo que realiza Huélamo para mantener viva la memoria de uno de sus personajes históricos más importantes y convertirla, al mismo tiempo, en una oportunidad para promocionar el municipio y el conjunto de la Serranía conquense.

El dirigente provincial ha destacado el compromiso de la institución provincial con estas jornadas y ha aseverado que el próximo año se incrementará la ayuda en un 65 por ciento para llegar hasta los 5.000 euros.

Además, el presidente considera que este tipo de eventos sirve para generar vínculo con aquellas personas que un día se marcharon de la localidad, pero que regresan todos los veranos, así como sus descendientes. Hay muchos casos de estos vecinos que han decidido deshacer el camino que hicieron sus padres y volver al pueblo, Martínez Chana ha puesto en valor que esto está permitiendo que seamos ya más de 201.000 habitantes en Cuenca.

Por su parte, el alcalde de Huélamo, Leopoldo Martínez ha puesto en valor una novedad de este año donde por primera vez va a ser una mujer nombrada Maestre de Campo, concretamente va a ser la periodista de CMMedia Mariló Montero del programa Cuentakilómetros y que tanta vinculación ha tenido este año a la localidad después de ser declarado el Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha. Además, el primer edil espera llegar este año a los 1.500 visitantes.

El coordinador de las jornadas, Miguel Romero, ha incidido en otra de las novedades de esta séptima edición como es la actualización de los textos teatrales de la recreación histórica, en este 2026 se va a poder revivir el alistamiento del joven Julián Romero como mozo de tambores, inicio de muchos niños en los Tercios que, en el caso de este personaje, supuso un ascenso en su carrera militar hasta llegar a Maestre de Campo.

UNA SEMANA DEDICADA A LA HISTORIA DE HUÉLAMO

La programación incluye durante la semana del 17 al 21 de agosto una Escuela de Verano para niños y niñas con actividades vinculadas a las jornadas, además de talleres para aprender el toque del tambor y diferentes iniciativas de ambientación y decoración de las calles y rincones del municipio.

Las jornadas cuentan asimismo con el III Seminario UIMP sobre la Historia de la Tierra de Huélamo, bajo el título "Huélamo: historia, música, tradición y gastronomía", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la colaboración del Ayuntamiento de Huélamo y el IDEC y coordinado por Romero.

Este apartado divulgativo reúne conferencias sobre la música, la historia, la gastronomía y la sociedad de Huélamo, además de una exposición y distintas actividades culturales.

La programación continuará el miércoles 19 de agosto con proyecciones audiovisuales y un concierto en la ermita de la Virgen del Pilar protagonizado por los niños y niñas del municipio, al que seguirá la actuación del grupo Alajú en homenaje a su creador, Gabriel Alarcón, dentro del programa Talía de la Diputación Provincial de Cuenca.

El jueves 20 llegará el turno del teatro con los propios vecinos y vecinas de Huélamo como protagonistas, mientras que el viernes 21 comenzarán algunos de los actos más representativos de las Jornadas de los Tercios. La Plaza Julián Romero acogerá el pregón, tras el que tendrá lugar el izado de la bandera de los Tercios y el tradicional desfile de antorchas hasta el castillo.

Esa misma noche se celebrará 'La Encamisada' una carrera popular que partirá desde el paraje de la Fuencaliente, atravesará el río Valdemeca y finalizará en la casa de Juan Merchante. La jornada concluirá con la Chocolatada de los Tercios en la Plaza Julián Romero.

RECREACIONES HISTÓRICAS Y HOMENAJE A JULIÁN ROMERO

El sábado 22 de agosto concentrará buena parte de la programación histórica. La jornada comenzará con la diana de la Banda de Tambores de los Tercios de Huélamo y una visita guiada al castillo y los lugares emblemáticos del municipio. Posteriormente tendrá lugar el desfile de la Banda de Tambores en homenaje a Julián Romero y abrirá sus puertas el Mercado de Época, que contará con artesanos y artistas de la Serranía.

Durante el día habrá también exhibiciones de cetrería y música y danza de época, antes de uno de los momentos centrales de la programación: la recreación histórica de 'El reclutamiento de Julián Romero', acompañada por la Banda de Tambores de los Tercios de Huélamo.

A las 21.00 horas, la iglesia parroquial de la Asunción acogerá el nombramiento de la Maestre de Campo de Huélamo 2026, distinción que este año recaerá en Mariló Leal, directora de "Cuentakilómetros" y presentadora del proyecto "Pueblo más bonito de Castilla-La Mancha".

Tras el acto tendrá lugar un desfile hasta la Plaza Julián Romero acompañado por la Banda de Tambores y con presencia de autoridades civiles y militares.

Las VII Jornadas concluirán el domingo 23 con una misa solemne en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y la tradicional ofrenda floral a los caídos y a la figura del maestre de campo Julián Romero de Ibarrola ante el busto que recuerda al militar en la plaza que lleva su nombre.

El broche final llegará a las 14.30 horas con la Comida de los Tercios Españoles al estilo de la época en El Pozuelo. Tras ella se entregarán reconocimientos a autoridades civiles y militares y a los colaboradores de las jornadas, así como los premios a los primeros clasificados de las diferentes categorías de 'La Encamisada'.