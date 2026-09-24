La huelga en el sector logístico de Guadalajara "sigue adelante" tras "fracasar" la mediación, según UGT

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GUADALAJARA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha informado de que en el acto de mediación que se celebró este miércoles en el Jurado Arbitral de Guadalajara no se pudo alcanzar un acuerdo, por lo que la huelga en el sector logístico de la provincia "sigue adelante".

"El fracaso se debió una vez más a la pasividad de las patronales que no hicieron ni una sola propuesta que pudiésemos valorar. No hablaron de salarios, ni de cuarta paga, tampoco de reducir la jornada laboral ni de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y trabajadoras de fin de semana, ni siquiera trataron la prevención de riesgos laborales", asegura el sindicato.

El único ofrecimiento por parte de las empresas fue volver a la mesa de negociación, "una mesa en la que después de 9 meses de reuniones no se ha alcanzado ni un solo acuerdo en ninguna de las materias que llevamos UGT y CCOO en la plataforma conjunta de negociación".

Ante esta nueva situación de bloqueo, los delegados y delegadas de UGT se reunirán en asamblea en los próximos días para concretar las jornadas de huelga que se van a convocar durante el mes de octubre.

Posteriormente, desde FeSMC UGT Guadalajara, volverán a contactar con CCOO para que se unan a la convocatoria de huelga y garantizar la unidad de acción.