Identificadas 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda

Vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado que recoge Europa Press.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 1 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina).

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera.

En ese sentido, y habiendo tenido conocimiento de que las familias localizadas quieren viajar a España para realizar de manera personal los trámites de identificación, se está a expensas de su llegada a territorio nacional.

Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Hasta el momento 53 de las 66 identificaciones de las personas fallecidas se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Han sido notificadas ya a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres. La notificación a las familias de las seis personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible.

En ese sentido, el procedimiento que se sigue una vez se identifica a la persona fallecida pasa, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se incorpora a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

Un total de 47 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares. Las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posibles, asegura la autoridad judicial

TRES DENUNCIAS ACTIVAS

En este momento se mantienen activas tres denuncias por desaparición que pertenecen a ciudadanos extranjeros, dos de Australia y uno de Japón.

Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Han intervenido también en la realización de las autopsias un total de 6 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara). Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado las desapariciones.

Son un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial. Además de todos estos efectivos, se ha establecido un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conforman 3 psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y 1 psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta asimismo un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.