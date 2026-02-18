La III Carrera en Marcha 'Memorial Cipriano' en Toledo espera reunir a unas 400 personas el 1 de marzo

Presentación de la III Carrera en Marcha 'Memorial Cipriano' - EUROPA PRESS

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La III Carrera en Marcha 'Memorial Cipriano', que se celebrará en Toledo el próximo 1 de marzo a las 10.30 horas, busca reunir a unas 400 personas en esta convocatoria, que tendrá salida y llegada en la Bajada del Puente de San Martín, donde se ubica la sede de la ONG organizadora, 'Socorro de los pobres'.

Así lo ha presentado el concejal de Deportes, Rubén Lozano, junto a dos voluntarios de la organización en rueda de prensa este miércoles, quienes han precisado que la carrera recorrerá hasta 5,5 kilómetros y 7,5 kilómetros a través de la ciudad y parte de la senda ecológica.

Será un paseo "muy agradable" para las familias y una carrera "fácil" para quienes corren, en la tercera edición de un evento que tiene como objetivo recoger el mayor número de kilos de alimentos para llenar la despensa de la ONG, la cual ayuda hasta 600 familias y que requiere entre 6.000 y 7.000 euros mensuales, contando actualmente con entre 50 y 60 voluntarios.

No se trata de una competición al uso, ya que su fin es el de llenar una despensa que "continuamente se vacía", así como recordar la figura de Cipriano, quien "todos los años estuvo para alimentar a aquel que no tenía", ha señalado la voluntaria de la ONG Reyes Calvo.

Asimismo, desde la organización se espera una acogida similar a la anterior edición, que reunió entre 350 y 400 participantes, contando la colaboración del Ayuntamiento y de multitud de empresas.

Paralelamente, el voluntario Pedro Guijarro ha concretado que el coste por participar es de tres euros para la marcha y de cinco euros para la carrera, así como cinco kilos de alimentos en ambos casos. Además, Guijarro ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía aporte más ropa, elemento que requieren las personas necesitadas, que acuden "sin nada" a la organización.

Por otro lado, el también concejal del Río Tajo y Medio Ambiente ha puesto en valor la figura de Cipriano, indicando que su legado "sigue vivo", gracias al trabajo que realizó en la ciudad de Toledo "durante muchos años, prácticamente toda la vida".

El edil también ha señalado que desde el Ayuntamiento "se va a colaborar para que 'El Socorro de los pobres' pueda seguir haciendo su labor", que se logre atender cada vez a más personas y cumplir así con el objetivo de que "nadie pase un día sin tener un plato de comida, sin un alimento o sin una ropa para protegerse del tiempo".

La inscripción y toda la reglamentación esta disponible en la web de Deporchip, donde los participantes pueden encontrar toda la información del evento.