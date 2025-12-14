La III fase del estudio y excavación del conjunto megalítico de Totanés se iniciará gracias a Diputación y Ayuntamiento

Conjunto megalítico de Totanés. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Totanés van a suscribir un convenio de cooperación económica para la puesta en marcha de la III fase del 'Proyecto para el estudio del conjunto megalítico de Totanés: Documentación y excavación arqueológica de los dos menhires y el segundo círculo de piedras', dentro del Programa de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural del municipio, según ha aprobado la Junta de Gobierno de la Institución.

El acuerdo, que será rubricado por la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el alcalde de Totanés, José Manuel Azaña, establece una aportación económica de 6.594,50 euros, financiada íntegramente por la institución provincial, para continuar los trabajos de investigación y recuperación de uno de los conjuntos prehistóricos más relevantes del entorno.

Este yacimiento megalítico descubierto en 2017, por el alcalde del municipio, fue estudiado por miembros de un equipo multidisciplinar de la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid junto con el grupo de Cota 667.

El equipo confirmó que se trataba del crómlech más grande de España (el segundo de la península ibérica), de 4.500 años de antigüedad, cuya función principal era marcar el inicio de las estaciones gracias a su orientación equinoccial, ha informado la Diputación en un comunicado.

El proyecto va a tener como finalidad avanzar en la documentación científica, excavación y puesta en valor de los elementos megalíticos localizados en el término municipal, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre su origen, función y conservación.

La intervención va a integrarse en la estrategia provincial de apoyo al patrimonio cultural como herramienta de identidad, cohesión social y motor de desarrollo turístico y económico.

El Ayuntamiento de Totanés asumirá las obligaciones derivadas de la ejecución del convenio, incluyendo la correcta aplicación de los fondos, la justificación de los gastos y la elaboración de un informe técnico final por parte de la dirección arqueológica, que formará parte de una futura publicación digital destinada a la divulgación del patrimonio del municipio.

Ambas instituciones han destacado la importancia de sumar esfuerzos para proteger los bienes culturales, tal como establece la normativa estatal y autonómica, reforzando así el compromiso común con la conservación del patrimonio y su difusión entre la ciudadanía.

Los trabajos deberán ejecutarse antes del 31 de octubre de 2026, y la justificación final se presentará hasta el 30 de noviembre de 2026 mediante los procedimientos telemáticos habilitados por la Diputación. El yacimiento está situado en un paraje de titularidad privada con quien el Ayuntamiento ha firmado un convenio de cooperación.