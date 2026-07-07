El incendio de un camión en Yunquera de Henares moviliza a los servicios forestales al extenderse al pasto

El fuego se ha iniciado en un camino rural de Yunquera de Henares. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que transportaba arena en un camino rural en Yunquera de Henares ha provocado la movilización de equipos del Infocam al extenderse a los pastos aledaños a la vía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el incendio se ha desatadado sobre las 17.14 horas en el camino Canal del Henares, cuando el vehículo de transporte ha comenzado a arder, no causando heridos ni afectados por el humo, pero trasladándose a la vegetación.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos del parque de Azuqueca de Henares, así como agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), indicaba sobre las 18.00 horas que permanecían trabajando en la extinción del fuego un total de 2 medios terrestres y 10 efectivos.