El incendio en la cocina de un edificio de Talavera deja tres personas afectadas

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la cocina de un edificio situado en la plaza de Santa Leocadia de Talavera de la Reina ha dejado a tres personas afectadas.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registraba a las 00.19 horas de este viernes, y que un joven de 21 años y una chica de 19 han tenido que ser atendidos en el lugar por una ambulancia de soporte vital avanzado.

La otra afectada, una chica de 19 años, ha sido trasladada al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina en una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Al operativo, además de los medios sanitarios, han acudido bomberos de la ciudad y agentes de Policía Nacional y de Policía Local.