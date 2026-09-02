El incendio en la cubierta de un almacén de ajos en Mota del Cuervo deja dos heridos por inhalación de humo

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CUENCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio en la cubierta de un almacén de ajos en Mota del Cuervo (Cuenca) ha dejado dos afectados por inhalación de humo, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 12.34 horas de este miércoles desde la calle Sorolla de la citada localidad.

En el incendio, que ya ha quedado extinguido, han resultado afectados un hombre de 21 años, que ha sido trasladado al centro de salud de Mota del Cuervo por una ambulancia de urgencias. Otra mujer, de 42 años, ha sido atendida en el lugar y se ha desplazado por medios propios al centro de salud.

Además de los bomberos de Villarrobledo, se han desplazado hasta el lugar Guardia Civil y Policía Local.