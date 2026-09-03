Alemania, Francia y Polonia avisan de que responderán a la escalada de Rusia en Europa: "Habrá consecuencias"

Archivo - Reunión de los ministros de Exteriores del Triángulo de Weimar. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Polonia, enmarcados en el conocido como Triángulo de Weimar, han incidido este jueves en que Rusia está aumentando su agresividad hacia Europa, en el marco de un repunte de la guerra en Ucrania, ante la que los europeos responderán, por lo que habrá "consecuencias" a episodios como el ataque fallido en el aeropuerto de Leipzig, que Berlín atribuye a Rusia.

Tras una cita en la localidad alemana de Weimar, ciudad que vio nacer este foro de diálogo en 1991, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha agradecido las muestras de apoyo con Alemania tras denunciar que Rusia está detrás del intento de ataque con drones en el aeródromo de Leipzig, y ha incidido en que "Europa se mantiene unida cuando Rusia intenta desestabilizar la seguridad y las sociedades" del continente.

"Continuamos con nuestro apoyo y aumentamos la presión sobre Moscú para que se embarque en negociaciones serias. Los ataques y amenazas de Rusia van dirigidos contra todos nosotros. Juntos fortalecemos nuestra resiliencia", ha afirmado, llamando a contar con una Europa "capaz de actuar y fuerte".

Su colega francés, Jean-Noel Barrot, ha advertido a Rusia de que Europa "responderá" ante los actos de "gravedad" como el vivido en el aeropuerto de Leizpig.

"Es evidente que, cuando se atente contra la integridad territorial de la Unión Europea, del territorio de la OTAN, contra la integridad de nuestros procesos electorales; en definitiva, cada vez que el corazón de nuestros Estados y de nuestras democracias se vea afectado por ataques, aunque estos sean híbridos, responderemos", ha incidido.

"¿Qué imagen daríamos si no fuéramos capaces de responder cuando se ataca lo más esencial, aquello sobre lo que nunca se puede transigir?", ha señalado el titular de Exteriores francés, para recalcar que cuando se produzcan estos episodios "habrá consecuencias".

Así, ha atribuido al Kremlin una intensidad renovada en el conflicto. "Ucrania es quien sufre la agresión y Europa es víctima de una agresividad redoblada por parte de Rusia desde el 24 de febrero de 2022", ha señalado, afirmando que por su parte Europa no ha mostrado "agresividad" hacia Rusia ni hacia su presidente, Vladimir Putin, de quien ha dicho que "añade más tensión y va cada vez más lejos" en el conflicto.

De todos modos, ha llamado a separar al Kremlin del pueblo ruso, tras recalcar que este "sufre las decisiones imperialistas y coloniales" de Putin. En este sentido, ha tenido palabras para la población que sufre "racionamiento de energía, ve como 35.000 militares mueren en el frente cada mes o ven como se desmorona la economía".

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, por su parte ha señalado el respaldo a Alemania por la reacción ante el ataque fallido. "No queremos que nuestras fronteras sean violadas sin que haya consecuencias. No aceptamos ataques contra nuestras infraestructuras ferroviarias, no aceptamos asesinatos ni otras acciones de este tipo", ha subrayado.

Sikorski ha incidido en que este tipo de "terrorismo" por parte de Rusia es un problema "para toda la Alianza", en referencia a la OTAN. "La Rusia de Putin es una de las amenazas más importantes para la paz en Europa. Esta Rusia amenaza con destruir la arquitectura de seguridad europea y pretende imponer la dominación en las relaciones internacionales en lugar de basarlas en la cooperación, y debemos hacer frente a estas ambiciones", ha apuntado.

Es por esto que ha señalado que ante el conflicto en auge en Oriente Próximo pero también en Europa la forma de resolver los conflictos debe ser "la cooperación y la desescalada". "Eso es lo que buscamos, y en este contexto, la cooperación entre Europa y Estados Unidos es clave", ha resumido.