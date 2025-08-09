El incendio de La Huerce desciende a situación operativa de nivel 0 y se reestablece el tráfico en la CM-1006

GUADALAJARA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este viernes en el término municipal de La Huerte (Guadalajara) ha bajado a situación operativa de nivel 0 tras el reestablecimiento del tráfico en la CM-1006, según indica el Plan Infocam en la red social 'X'.

Según publica la web el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, en este incendio trabajan un total de 6 medios terrestres y un total de 24 personas.

Este fuego ha sido detectado sobre las 12.50 horas por un vigilante fijo en una zona forestal de arbolado en el entorno de Valdepinillos, dentro del término municipal de La Huerce.

Los trabajos de extinción aún no han dado por controlado el fuego, a pesar del descenso del nivel de situación operativa. El operativo ha llegado a contar con un total de 43 medios --13 aéreos-- y 188 personas.