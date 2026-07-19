El incendio de La Mierla supera las 12.000 hectáreas quemadas y acumula 700 evacuados en 16 municipios

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla
Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla - Mateo Lanzuela - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 19 julio 2026 8:23
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GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado jueves, que continúa en Nivel 2, arrasa ya 12.000 hectáreas, sumando un total de 16 municipios desalojados y un total de 700 personas evacuadas, según los datos actualizados a Europa Press por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Una vez pasada la noche los medios aéreos retoman su actividad, y en estos momentos hay un total de 204 personas trabajando a lo largo de 32 equipos, según la información dispuesta por el Infocam y recogida por la agencia.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en la reunión del CECOPI de las 9.00 horas, tras lo que hará un análisis y balance de la situación actual. Una vez terminada la reunión, se desplazará al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la localidad de Tamajón.

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