Un incendio de plásticos en una nave en Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara) se salda sin heridos

GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de plásticos que se ha originado en una nave en construcción en Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara) ya ha quedado controlado, y no ha habido que lamentar heridos.

Tal y como han trasladado fuente del 112 a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 13.51 horas en la CM-1002 en el kilómetro 16 en el recinto de una empresa en una nave en construcción.

No se han registrado heridos, aunque se ha desplazado una ambulancia de soporte vital en preventivo.

Hasta el lugar se ha desplazado los bomberos de Azuqueca de Henares, de Sacedón, de Guadalajara, la Guardia Civil y el Centro Operativo de Incendios.