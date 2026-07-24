El incendio de Retuerta del Bullaque sube a nivel 1 por posible afección por humo a Los Yébenes y Marjaliza

Incendio de Retuerta del Bullaque - INFOCAM

CIUDAD REAL 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) escala a Nivel 1 por posible a afección por humo a las poblaciones de Los Yébenes y Marjaliza, en la provincia de Toledo.

Así lo ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X y recoge Europa Press.

A las 12.54 horas de ayer, un vigilante fijo detectaba este incendio en la Finca Las Cebras de la localidad ciudadrealeña.

En estos momentos, trabajan en extinguir las llamas 10 medios aéreos y 22 terrestres y 117 efectivos.