El incendio de Selas alcanza las 2.600 hectáras y se autoriza el regreso de los vecinos de Anchuela del Campo

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, preside la reunión del CECOPI - PIEDAD LOPEZ/JCCM

GUADALAJARA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este miércoles "muy optimista" con la evolución del incendio declarado este martes en el término municipal de Selas (Guadalajara), que ya alcanza las 2.600 hectáreas. Un optimismo que, según ha dicho, permite levantar la orden de evacuación en Anchuela del Campo.

No obstante, permanecen evacuados los municipios de Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos. El incendio sigue en nivel 2 y en estos momentos 10 medios aéreos, 15 medios terrestres y 73 efectivos trabajan en las labores de extinción.

En declaraciones a los medios tras presidir en Tamajón una nueva reunión del CECOPI para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara), García-Page ha recordado que este incendio se declaró como consecuencia de un accidente donde resultó un coche incendiado.

"Estamos razonablemente optimistas", ha apuntado el presidente castellanomanchego al referirse a esta incendio. Además, ha informado de que ya se ha podido perimetrar por completo el flanco derecho, que "era el que más nos preocupaba". También --ha declarado-- "está al 50% ya de perimetración el flanco izquierdo y por completo controlada la cabecera".

INCENDIO EN AYNA

De otro lado, se ha referido al incendio declarado este martes en Ayna (Albacete), que, según ha advertido, "potencialmente tenía muchísima envergadura". Asimismo, ha recordado que Ayna es "una zona enormemente sensible" en la provincia de Albacete.

El fuego, ha afirmado, se extendió "con mucha rapidez". "Son entre 20 y 25 hectareas las que se han quemado". El incendio está controlado y, por consiguiente, es un incendio rematado.