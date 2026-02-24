El incendio en una vivienda de Landete provocado por una sartén deja un afectado por inhalación de humo

Archivo - UVI. Ambulancia - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 75 años ha tenido que ser trasladado al hospital de Cuenca tras resultar afectado por inhalar humo en el incendio originado por una sartén en una vivienda de la localidad conquense de Landete.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar sobre las 15.30 horas, en una vivienda unifamiliar situada en la calle Sola del municipio.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Motilla de Palancar y una ambulancia, que que ha evacuado al varón al hospital.