Los incendios han quemado esta campaña en Cuenca 50,7 hectáreas, frente a las 2.285 afectadas en 2024

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

A pocos días de finalizar la campaña de alto riesgo de incendios forestales, que concluye el 30 de septiembre, se han registrado en Cuenca un total de 242 fuegos, de los que 231 han sido conatos, según ha informado la delegada de la Junta en la provincia, María Ángeles López.

La responsable regional ha indicado que se ha incrementado el número de incendios, que el año pasado fueron 143, pero la superficie quemada es muy inferior: un total de 50,7 hectáreas en 2025 frente a las 2.285 afectadas en 2024, gran parte de ellas por el incendio forestal de Valverdejo, que arrasó con más de 1.200.

"Esto muestra que solo incendio puede echar por tierra toda una campaña de extinción de incendios", ha comentado López, que ha recordado además que el 80% de los fuegos se deben a la mano humana "y buena parte se podrían haber evitado".

Por ello, la delegada ha pedido un mayor incremento de la prevención, de la vigilancia y del cuidado a la hora de desempeñar las tareas agrícolas "para que no tengamos que hablar el año que viene de este 80%".

La delegada de la Junta ha repasado estas cifras en Naturama, la Feria de la Naturaleza de Cuenca, donde ha querido reivindicar el trabajo que hacen los cuerpos que velan por el cuidado del medio natural en Cuenca.

López ha subrayado, por ejemplo, el papel de los agentes medioambientales por su trabajo "todos los días del año" y por su colaboración con el dispositivo Infocam de lucha contra los incendios forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, está también presente en Naturama, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de agradecer este fin de semana el esfuerzo que han hecho estos cuerpos en la lucha contra los incendios que han castigado este verano la península.