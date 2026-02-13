La inflación se reduce al 1,9% en Castilla-La Mancha en el primer mes de 2026, 0,4 por debajo de la media nacional

Archivo - Un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3%. La inflación, por tanto, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido al 1,9% en Castilla-La Mancha en enero en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una caída en línea con el descenso del indicador de incremento de precios a nivel nacional, tras la moderación registrada en los últimos dos meses de 2025.

En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha se rebajó en un 0,4% respecto al mes de diciembre de 2025.

Aumentaron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior en bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más que en enero de 2025 (+1,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); seguros y servicios financieros, con un 5,1% interanual (+1,3% respecto al mes anterior); y alimentos y bebidas no alcoholicas, con un +2,2% (+0,6% respecto a diciembre).

La vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, modera su incremento hasta el 1,2%, a tenor de un incremento del 0,5% respecto al mesa anterior, mientras que información y comunicaciones alcanza un grado de incremento del 0,1% interanual, tras una subida del +1,5% respecto al cierre de año.

Los restaurantes y hoteles, un 4,3% más (-0,4 puntos frente a diciembre) y actividades recreativas, deporte y cultura, con un 1,8% más (-2,4% puntos respecto a diciembre), indican una fuerte moderación en el ámbito.

El transporte, con un -0,3% en tasa interanual (-0,8% respecto al mes anterior) y el vestido y calzado, también con -0,3% (tras un acusado -11,9% respecto a diciembre), son los sectores con mayor descenso del marcador.

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,2% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Por provincias, Albacete fue la que un mayor descenso del indicador registro respecto al mes de diciembre, con -0,8%, para situarse en el 1,8% anual. Guadalajara, por su parte, registra un descenso del -0,6% mensual, para situarse en un 1,8% en el indicador interanual.

Por su parte, Toledo registra un descenso del -0,3% respecto al mes anterior, para situarse en el 2,2% anual, mientras Cuenca, con un -0,5%, comienza el año con un índice del 2,0% interanual.

La provincia de Ciudad Real registra un descenso respecto a diciembre menos acusado, con un -0,3%, con una inflación interanual del 1,7%.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo de vivienda recortó tres puntos su tasa interanual en enero, hasta el 2,7%, por la evolución de los precios de la electricidad, en tanto que el del transporte presentó una tasa interanual casi dos puntos menor, hasta situarse en el -0,1%, por el abaratamiento de las gasolinas para vehículos personales.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha subrayado que en el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5% gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.

LOS PRECIOS BAJAN UN 0,4% EN EL MES IMPULSADOS POR LAS REBAJAS

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

La caída del IPC en el mes de enero es consecuencia de la bajada de precios en un 13,1% en vestido y calzado por la campaña de rebajas de invierno; del abaratamiento de las actividades recreativas, deporte y cultura en un 2,8% por el menor coste de los paquetes turísticos, y del grupo de transporte, que recortó sus precios un 1,1% por la disminución de los precios de otros servicios relacionados con vehículos personales y de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó un 0,9% sus precios en enero respecto al mes anterior a causa del encarecimiento de la electricidad.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó seis décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,4%, con una variación mensual del -0,8%.