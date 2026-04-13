Un informe detecta riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población del municipio de Cuenca

Mapa de zonas tensionadas de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe de apoyo a la declaración del municipio de Cuenca como zona de mercado residencial tensionado verifica que en la ciudad existe "un riesgo especial de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones asequibles.

Este informe, disponible en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y consultado por Europa Press, apunta también en sus conclusiones que las diferencias en la evolución del precio del alquiler se produce con más intensidad en las secciones del centro y zona universitaria y destaca especialmente, tras estudiar el mercado el déficit detectado en la oferta de alquiler, especialmente en las secciones periféricas.

El informe analiza los criterios que se tienen en cuenta para la declaración de Zona Tensionada, que permite a las administraciones tomar medidas en materia de vivienda, entre ellas las que van dirigidas a contener el precio de los alquileres, si considera que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población.

El primero de los criterios, que establece que el esfuerzo económico para hacer frente a los gastos de hipoteca para la adquisición de una vivienda deducidos los suministros básicos debe exceder el 30% de la renta del hogar, no se cumple en la ciudad de Cuenca.

Según el estudio, no hay ninguna sección censal en la capital que llegue a esa cifra, aunque hay algunas zonas, como Villaluz, San Antón y Villarromán, en las que esta relación entre coste de vivienda y renta real ronda el 20%, lo que indicaría un riesgo potencial.

Respecto al alquiler, al igual que ocurre con el precio de la vivienda en relación con la renta se observa que no hay ninguna sección censal que supere el 30% del valor de la renta media por hogar correspondiente.

Sin embargo, la relación coste alquiler/renta real desvela que casi toda la ciudad estaría en riesgo potencial, con algunos distritos rondando el 25% y el barrio de San Antón rondando el 28%.

INCREMENTO DEL IPC

El segundo criterio para la declaración de zona tensionada establece como condición que el incremento del valor de las viviendas durante los últimos cinco años supere en tres puntos el incremento del IPC. En este caso, esta situación sí se cumple en más de la mitad de la ciudad de Cuenca, particularmente en todo el Distrito 4 y con zonas especialmente disparadas como Las Quinientas, Reyes Católicos y La Hípica.

Este informe permite además conocer las zonas que más se han visto afectadas por el incremento del precio del alquiler: Casco Histórico y Castillo, Princesa Zaida por el efecto de los pisos para estudiantes, Calle Colón, Buenavista y Fuensanta.

El informe concluye que se cumplen algunas de las circunstancias que habilitan, según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, del derecho a la vivienda, para solicitar la declaración de ámbitos territoriales del municipio como zonas de mercado residencial en tensión.

Los técnicos destacan que se cumple en más del 50% de las secciones censales el segundo criterio, mientras que en el primero, si bien no se llega a los niveles requeridos, se detecta ya una presión "muy alta".

El informe subraya que las diferencias en la evolución del precio de la vivienda en las secciones del centro de la ciudad son menores que en la periferia.

Esto se debe, principalmente, "a que las nuevas promociones, con precios iniciales más asequibles, se desarrollaron en estas zonas más alejadas del centro". Sin embargo, las diferencias en la evolución del precio del alquiler se produce con más intensidad en las secciones del centro y zona universitaria. Finalmente, el informe subraya el déficit detectado en la oferta de alquiler, especialmente en las secciones periféricas.