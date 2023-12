El inicio de la XI Legislatura deja 30 comisiones, 13 plenos y 27 intervenciones del Consejo de Gobierno en las Cortes

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, hace balance del inicio de la XI Legislatura - C. TOLDOS

Bellido destaca la "normalidad" instalada en el Parlamento aunque le "inquietan" las discrepancias sobre violencia machista



TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la XI Legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado un total de 30 comisiones, 13 plenos, 27 intervenciones del Consejo de Gobierno y 346 respuestas a preguntas y peticiones de documentación.

Así lo ha indicado este martes el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, durante el desayuno informativo que ha ofrecido para hacer balance del inicio de la presente legislatura en el Parlamento castellanomanchego.

En este sentido, ha recordado que el primer acto fue la constitución de las y que, a continuación, se cumplió con una de las obligaciones que tiene encomendado el Parlamento regional, que es la elección del presidente del Gobierno de la región. "Cumplimos, por tanto, con una de nuestras obligaciones", ha indicado.

Bellido ha destacado así que las obligaciones específicas que tiene el Parlamento de Castilla-La Mancha son la elección del presidente del Gobierno, la aprobación de leyes, la aprobación del presupuesto y el control al Gobierno. "Todas estas funciones se cumplen rigurosamente", ha resaltado.

También ha recordado que se eligieron a los senadores autonómicos y que se ha llevado a cabo la aprobación de algunas normas como "una reforma puntual" del reglamento de las Cortes con el objetivo de que el Parlamento regional aborde cuestiones que son competencia de la autonomía y una aprobación del reglamento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que luego conllevó la elección de los representantes regionales en dicho Consejo de Transparencia.

Todo ello sumado a la reciente aprobación del presupuesto regional para 2024 ha llevado a Bellido a decir que las Cortes que preside están

instaladas "en la normalidad y en el cumplimiento riguroso" de la normativa frente al resto de parlamentos autonómicos del país.

Un factor que ha dicho que no solo depende de que el PSOE tenga mayoría absoluta en la región sino también de que se hay una actitud "profundamente respetuosa" con la norma, pese a lo cual ha lamentado que se hayan producido en este inicio de legislatura "una cierta ausencia de consensos".

Así, ha dicho que le "inquieta" que sea más fácil alcanzar un acuerdo sobre la caza que sobre la violencia machista y que por primera vez haya habido en la comisión al respecto discrepancias y el informe de la Ley no haya sido aprobado por unanimidad. "Esto me desconcierta y creo que en este sentido hay una estrategia de algunos grupos por alejarse del consenso que requiere una situación tan sensible".

Preguntado al respecto, Bellido se ha cuestionado que si el texto presentado fue "prácticamente similar" al de otro años, qué ha cambiado: Señalando al PP porque otras veces ha apoyado textos prácticamente similares y a Vox, "que en coherencia con su discurso nacional niega que exista una violencia específica contra las mujeres, algo que me parece incomprensible".

CULMINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO

Asimismo, Bellido ha recordado que con el fin de este año culminan también las celebraciones con motivo del 40 aniversario de la comunidad autónoma, divididas en dos fases: el pasado año, la celebración de las cuatro décadas de la aprobación del Estatuto de Autonomía; y en 2023 los 40 años de la constitución por vez primera de las Cortes de Castilla-La Mancha tras las primeras elecciones autonómicas.

En lo tocante al aniversario concreto del parlamento, Bellido ha recordado que en marzo se celebró un acto con expresidencias de la Cámara que sirvió de homenaje a quienes durante todo este tiempo han trabajado por el bienestar de la sociedad castellanomanchega; y que en los últimos meses del año se ha mantenido la colaboración la universidad y los medios de comunicación.

Además, ha culminado la entrega de 14 ejemplares conmemorativos del Estatuto de Autonomía a doce instituciones y dos entidades sociales como son el CERMI y Plena Inclusión, en su caso con volúmenes adaptados al lectura fácil.

"INTENSA" ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Entre la "intensa" actividad institucional, el presidente del Parlamento Autonómico ha resaltado varios ejes de actuación en 2023 como el programa 'Cortes Abiertas', que ha permitido que más de 3.500 personas hayan conocido la sede del parlamento en visitas concertadas y jornadas mensuales de Puertas Abiertas o la celebración de plenos sociales con entidades y colectivos.

A ello ha unido la celebración anual del Día de la Constitución o la conmemoración de los 90 años de sufragio universal en España, con un programa de actividades en noviembre para recordar la primera vez que las mujeres votaron en nuestro país en unas elecciones generales.

Especial mención en este balance ha tenido la continuidad del Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad, en el marco de las iniciativas de "extensión democrática", punto en el que Bellido ha recordado que el proyecto que se redacte a lo largo del próximo año para la nueva sede del parlamento en el edificio conocido como 'Quixote Crea' cumplirá no solo con la normativa sino que "tendrá los máximos estándares legales" en accesibilidad.

Precisamente, en materia de accesibilidad y para concluir, Bellido ha dicho que desde las Cortes regionales se ha conseguido la "conquista" en la Conferencia de las Asambleas legislativas regionales de

Europa (Calre) de crear un grupo de trabajo para llevar a cabo un intercambio de experiencias para mejorar progresivamente todos los parlamentos con el objetivo de que sus espacios físicos sean más accesibles.