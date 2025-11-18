La inspección educativa de C-LM se forma en convivencia escolar

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes está desarrollando una jornada formativa presencial sobre la Convivencia Escolar, dirigida a la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha, en el IES 'Miguel de Cervantes Saavedra' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La jornada ha sido inaugurada por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; la inspectora general de Educación, Silvia Moratalla; y el primer teniente alcalde del municipio, José Javier Ortega; entre otras autoridades.

Según informa el Gobiero regional, los objetivos de la jornada han sido los de promover la cultura de paz y el respeto en los centros educativos, mediante el diseño y aplicación de estrategias que favorezcan la convivencia positiva y el desarrollo emocional del alumnado; así como identificar y difundir buenas prácticas en la resolución de conflictos escolares, fomentando el diálogo, la mediación y la participación activa de toda la comunidad educativa.

El programa ha incluido ponencias de expertos en prácticas restaurativas y en asesoramiento de la inspección educativa. Además, se han tratado temas claves como aplicaciones de la administración electrónica en la inspección educativa y prevención de riesgos laborales en los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha.

'SUPERVISIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS'

La viceconsejera de Educación ha señalado que esta jornada se enmarca en el compromiso del Gobierno regional con la mejora de la calidad educativa y la convivencia en los centros, y en la actuación prioritaria denominada 'Supervisión de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha'.

"Mediante esta actuación, que se está llevando a cabo por 80 inspectores de educación en un total de 160 centros educativos a lo largo del presente curso escolar, se persigue contribuir a la mejora de la convivencia en los centros escolares, con el fin de mejorar su eficacia y responder a las demandas educativas existentes", ha subrayado la responsable educativa.