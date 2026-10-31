Instituciones locales, provinciales y regionales asisten a la misa por el accidente de Urda, con ausencia del Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (1 fila, d), el alcalde de Urda, Manuel Galán (1 fila, 2d), la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, (2 fila, 2d), y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (2 f - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La misa por la memoria de las víctimas de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, realizada en la iglesia de la localidad toledana, ha contado con una amplia representación institucional, si bien ningún miembro del Gobierno de España ha estado presenta.

Una ceremonia a la que han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Urda, Manuel Galán; el primer edil de Los Yébenes, Jesús Pérez; la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla; la vicepresidenta primera de las Cortes, Josefina Navarrete; así como cargos políticos como el presidente regional del PP, Paco Núñez o la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Ha habido otra representación institucional, como el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y algunos de los familiares de los fallecidos.

"DOLOR" POR LOS FAMILIARES

Una misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que se ha unido este sábado al dolor de todos los familiares y afectados por el accidente ferroviario de Urda, ha pedido a la sociedad no olvidar esta tragedia y ha exhortado a aprender "a cuidar más la vida" para construir una sociedad en la que nadie se sienta abandonado en el sufrimiento.

Cerro Chaves se ha expresado así durante la homilía de la misa funeral ofrecida en una abarrotada iglesia parroquial de Urda (Toledo), en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes, que ha concelebrado junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán.

La misa ha estado presidida por la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, trasladado específicamente para la celebración eucarística desde su Basílica --a la que regresará esta tarde--, y adornado con 69 rosas en memoria de los fallecidos hasta ahora confirmados oficialmente.