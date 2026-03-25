El Instituto de Estudios Albacetenses convoca sus ayudas y premios a la investigación sobre patrimonio

ALBACETE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete, a través del Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel', ha puesto en marcha una nueva edición de sus convocatorias de ayudas y premios a la investigación y la conservación del patrimonio provincial, que este 2026 incorpora importantes novedades con el incremento de las cuantías y la creación de una nueva línea de subvenciones.

En total, se trata de cinco convocatorias cuyo importe global asciende a 118.000 euros, en el marco del compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y natural de la geografía albacetense y de acuerdo con el esfuerzo que desde el IEA se viene realizando para ampliar y divulgar el conocimiento en torno a nuestro territorio, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Además, en esta ocasión se ha realizado un esfuerzo 'extra' para impulsar la investigación entre los y las jóvenes, reconocer el trabajo de investigación universitaria e intensificar las relaciones entre el Instituto de Estudios Albacetenses y la universidad.

En este contexto, se ha creado una convocatoria de premios específicos para este fin, con la que se va a reconocer Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales centrados en el territorio albacetense.

30.000 EUROS EN PREMIOS A TRABAJOS FIN DE GRADO, FIN DE MÁSTER Y TESIS DOCTORALES

Dotados con 30.000 euros, esta línea de ayudas está dividida en tres bloques. El primero de ellos, contempla los premios para los Trabajos Fin de Grado (TFG) y establece 20 distinciones de 1.000 euros cada una de ellas, repartidas en tres líneas temáticas: Ciencias Sociales y Humanidades (Economía, Empresas, Etnografía y Sociología, Geografía y Ordenación del Territorio, Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua, Historia Medieval y Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Arte y Bellas Artes, Musicología, Plásticas y Periodismo, y Filosofía y Filología, así como estudios sobre la II República y las Brigadas Internacionales, de la Guerra Civil, el Francisco y la Transición o de Archivística y Derecho), Ciencias Naturales (Zoología y estudios ganaderos-cinegéticos, Geología, Ciencias de la Salud y Botánica) y líneas mixtas (Etnobotánica y Vitinicultura y estudios comarcales y locales, de agroforestales, ecología y medioambiente).

Por su parte, los premios para Trabajos de Fin de Máster (TFM) cuentan con cuatro galardones por valor de 1.500 euros cada uno. Y en el caso de los premios para Tesis Doctorales (TD) se han convocado dos reconocimientos de 2.000 euros cada uno. En ambos, los proyectos pueden estar relacionados con cualquier disciplina de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Naturales, pero vinculados siempre a la provincia.

Los trabajos presentados deberán haberse defendido en los cursos académicos 2022-2023, 2023-2024 ó 2024-2025 y no haber sido presentados a anteriores convocatorias del IEA. Además, deberán contar con una calificación, en sus correspondientes tribunales universitarios, superior a 8 en el caso de los TFG; de 7,5 o más para TFM; y 'Cum Laude' para TD.

INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO LOCAL

Junto a esta convocatoria, se mantienen las cuatro que se vienen presentando en los últimos años. Por cuantía económica, la más relevante es la referida a las ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el patrimonio arqueológico local, que asciende a 42.000 euros, creciendo en 2.000 euros con respecto a 2025.

Incluye intervenciones arqueológicas y estudios de materiales de yacimientos arqueológicos y está dirigida a ayuntamientos de la provincia, investigadores o equipos de investigación, cubriendo hasta el 90% del total del proyecto, con un máximo de 7.000 euros.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN: 32.000 EUROS

Otra de las convocatorias es la destinada a apoyar proyectos de investigación originales en once áreas diferentes del saber (Geología, Botánica, Fauna, Ecología y Medio Ambiente, Geografía y Ciencias Sociales, Historia, Filología, Historia del Arte, Arqueología y Prehistoria, Etnografía y Toponimía).

Dotada con 32.000 euros, está dirigida a investigadores y equipos de investigación, que podrán recibir hasta un máximo de 2.000 euros.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN: 8.000 EUROS

Del mismo modo,se abre la Convocatoria de los Premios a la Investigación, que suma un presupuesto de 8.000 euros para financiar hasta cuatro premios (2.000 euros por cada uno) en otras tantas categorías: el Premio de Arqueología 'Joaquín Sánchez Jiménez'; el Premio de Estudios Filológicos 'Tomás Navarro Tomás'; el Premio de Estudios Jurídicos-económicos 'Melchor de Macanaz-Artemio Precioso Ugarte'; y el Premio 'Don Juan Manuel' para Jóvenes Investigadores (menores de 35 años).

Estos galardones buscan fomentar la investigación local y motivar a la juventud en la labor investigadora también en las ramas sociales.

Junto a estas, también se presenta una línea de ayudas específica para la realización de un Catálogo de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura Franquista, que ha experimentado un ligero incremento con respecto a 2025 hasta los 6.000 euros. La finalidad de esta subvención es contribuir a la recuperación de la memoria democrática de la provincia.

En este caso, el proyecto tiene que incluir la zona, la situación y el municipio del vestigio, y abarcará honores y distinciones, espacios públicos, callejeros y símbolos singulares.

Publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, todas las convocatorias se pueden solicitar desde el 26 de marzo hasta el 12 de mayo (30 días hábiles), excepto la convocatoria abierta para TFG, TFM y TD, que tiene como plazo máximo el 2 de junio (45 días hábiles). En cualquier caso, las solicitudes se tendrán que presentar de forma telemática a través de la sede electrónica del IEA.

Con este conjunto de iniciativas, el Gobierno de Santi Cabañero reafirma su apuesta por el conocimiento, la investigación y la conservación del patrimonio como pilares fundamentales para el desarrollo del territorio, impulsando tanto el talento investigador como la recuperación de la memoria histórica, cultural y natural de la provincia.

Asimismo, estas ayudas buscan fortalecer la colaboración entre administraciones y comunidad investigadora y universitaria, favoreciendo la generación de conocimiento útil y su transferencia a la sociedad. Una estrategia que no solo contribuye a preservar el legado provincial, sino que también impulsa nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a la cultura, la ciencia y la identidad territorial.