El Instituto de Estudios Albacetenses, reconocido con el Premio Altozano

Recepción del Premio Altozano 2026. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Albacete en la Feria ha acogido este miércoles la entrega del Premio Altozano 2026, que la Asociación Cultural Albacete en Madrid (ACAM) ha concedido por unanimidad al Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel (IEA), organismo autónomo dependiente de la institución provincial, en reconocimiento a su labor en favor de la investigación y difusión del patrimonio de la provincia y en el marco del 50 aniversario que cumplirá en 2027.

El vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, ha sido el encargado de darles la bienvenida tanto a los miembros de la asociación encabezados por su presidente, Patricio Morcillo, como a los del IEA, representados por su director, Antonio Caulín, y su vicedirectora, Ana Teresa Moreno.

Durante el acto, según informa la Institución provincial, Valera ha puesto en valor la trayectoria y la labor de la asociación, que desde Madrid mantiene vivos los lazos con la provincia y desarrolla una actividad orientada a difundir su patrimonio histórico, artístico, natural, cultural..., además de generar espacios de encuentro en la capital y también en la geografía albacetense.

"Las circunstancias personales, profesionales de cada uno nos hacen movernos, nos hacen venir desde el pueblo a vivir a Albacete o incluso salir de la provincia. Pero eso no nos hace más que tener más nostalgia, valorar más nuestra tierra y, cada vez que tenemos oportunidad, presumir de ella", ha afirmado el vicepresidente, incidiendo en el papel que en esta dirección desarrolla la asociación.

Además, les ha trasladado el compromiso de la Diputación, que viene colaborando activamente con la entidad y acompañándola en aquellas iniciativas que contribuyen a mantener y fortalecer los vínculos entre Albacete y quienes, desde otros lugares, siguen trabajando por esta tierra.

UN RECONOCIMIENTO A MEDIO SIGLO DE CONOCIMIENTO DE ALBACETE

En cuanto al Premio Altozano 2026, Valera ha agradecido especialmente que la Asociación Cultural Albacete en Madrid haya puesto su mirada en el Instituto de Estudios Albacetenses, "un centro referente" que lleva décadas investigando y difundiendo el patrimonio y la historia de este territorio, asegurando que en su casi medio siglo de vida se ha convertido "en un faro de cultura, de ciencia y de conocimiento".

Una realidad que el vicepresidente ha agradecido a los hombres y mujeres que lo han integrado a lo largo de estos años, "desde el primer día que el Instituto abrió sus puertas hasta la actualidad", afirmando que "es lo que es gracias a sus miembros" y apuntando el riguroso trabajo de investigación y difusión que llevan a cabo.

Y aludiendo al traslado de la sede del IEA al Chalé Fontecha, ha destacado también el trabajo que se viene haciendo para ofrecer una programación continuada "donde se le está dando cabida a toda aquella persona que tiene algo que aportar sobre la provincia", y ha asegurado que este centro está transformando en muchos sentidos la provincia, aludiendo, a modo de ejemplo, a las excavaciones arqueológicas que viene apoyando e impulsando.

LA IMPORTANCIA DE "LO QUE SOMOS Y LO QUE HACEMOS"

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Albacete en Madrid, Patricio Morcillo, ha explicado la actividad de la entidad, así como el estrecho vínculo que mantiene con la Diputación y ha apuntado por qué este año han elegido al IEA como receptor del Premio Altozano, reivindicando la labor que esta institución lleva a cabo.

"Lo que somos y lo que hacemos es un círculo virtuoso; no se puede entender lo que hacemos sin saber lo que somos, y viceversa", aludiendo a su trabajo investigador y también de difusión de todo ese conocimiento, haciéndolo accesible a la ciudadanía.

EL IEA UN COMPROMISO FIRME Y CONSTANTE

Finalmente, el director del IEA, Antonio Caulín, ha tomado la palabra para agradecer este reconocimiento en el marco del 50 aniversario del centro, avanzando que para conmemorar esta efeméride se ha organizado un Congreso de Historia, que será el próximo abril, y las Cuartas Jornadas del Medio Natural, que serán el próximo otoño.

"Lo que hacemos es recoger un torrente de entusiasmo desde todas las disciplinas para volcarlo de nuevo a la sociedad. Ese torrente de entusiasmo lo plasmamos en las investigaciones, en las ayudas y los premios, en las publicaciones, en la difusión. Nuestro interés es que revierta a la sociedad y estamos especialmente ilusionados para que todas estas investigaciones lleguen a los pueblos de toda nuestra provincia", ha afirmado, aludiendo al efecto transformador y a las oportunidades que esto genera.

Del mismo modo, ha dejado claro que van a continuar trabajando en esta dirección, y ha explicado que en los próximos días el IEA va a participar en Melilla en un encuentro de la Asociación de Centros de Estudios Históricos de España.

"Tenemos la certeza de que el Instituto de Estudios Albacetenses es un poco ejemplo y bandera de cómo se puede hacer en otras latitudes", al tiempo que ha tendido la mano a la asociación para colaborar "de manera firme, contundente y clara".