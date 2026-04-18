La investigación científica y transferencia tecnológica en C-LM recibirán inyección de medio millón de euros de Junta

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado en la VIII Feria de la Ciencia Zienziaburum - JCCM

TOLEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará alrededor de 500.000 euros a acciones de divulgación vinculadas a la investigación científica y la transferencia tecnológica, reforzando así su compromiso de trasladar a la sociedad el valor y el impacto del conocimiento generado.

Esta inversión se enmarca en la convocatoria de proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que incorpora de manera explícita la dimensión divulgativa.

De este modo, los proyectos concedidos en la convocatoria de ayudas contemplan un porcentaje de financiación destinado a actividades de comunicación y difusión de sus resultados, acercando la ciencia a la ciudadanía y favoreciendo su comprensión y reconocimiento social, ha informado la Junta en nota de prensa.

De este mismo ha dado cuenta el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una visita que ha realizado a la VIII Feria de la Ciencia 'Zienziaburum' del IES Consaburum de Consuegra (Toledo). En el encuentro, ha estado acompañado de la directora general de Innovación y Centros, Mariló Pérez.

En su intervención, Amador Pastor también ha comentado que este impulso a la divulgación científica forma parte del Programa de Comunicación y Cultura Científica, uno de los seis programas incluidos en la Línea Estratégica 1 --Consolidación e impulso del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha (SIDICAM)-- del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET 2025-2028).

El programa tiene como objetivo consolidar un modelo estructurado de comunicación, divulgación y reconocimiento de la ciencia y la innovación en la región, basado en los principios de la ciencia abierta. Se apuesta por una comunicación transparente, coherente y accesible que permita fortalecer el vínculo entre investigación, innovación y sociedad, al tiempo que mejora el reconocimiento social de la actividad científica.

Entre sus actuaciones destacan la creación de espacios de conocimiento en zonas rurales y el desarrollo de iniciativas de divulgación en colaboración con centros educativos, universidades y otras entidades, contribuyendo así a una cultura científica más inclusiva y territorialmente equilibrada.

FERIA DE LA CIENCIA

De otro lado, y centrado en la VIII Feria de la Ciencia 'Zienziaburum' del IES Consaburum de Consuegra, Amador Pastor ha señalado que una feria de la ciencia de este calibre, organizada por un instituto en un entorno rural, trasciende el ámbito educativo para convertirse en un verdadero motor de dinamización social y cultural.

"Este tipo de iniciativas no solo acercan el conocimiento científico a la ciudadanía, sino que también rompen barreras territoriales, demostrando que la innovación y el pensamiento crítico no son patrimonio exclusivo de los grandes núcleos urbanos. Además, fomentan vocaciones científicas entre el alumnado, fortalecen el vínculo entre el centro educativo y su comunidad y contribuyen a generar orgullo colectivo en torno al talento local", ha señalado.

La Feria de la Ciencia alcanza este año su VIII edición. Se trata de un evento de alcance nacional que ha reunido a unos 650 participantes activos y entre 2.000 y 2.500 visitantes, con presencia de centros educativos de varias comunidades autónomas, además de Castilla-La Mancha.

Ha contado con 33 estands de divulgación científica de distintos niveles educativos, junto a la participación de asociaciones, museos, empresas, universidades y entidades del ámbito sanitario e institucional. Paralelamente, se ha desarrollado un amplio programa de actividades que incluye charlas, experiencias inmersivas (como planetarios y realidad virtual), talleres, exposiciones, música en directo y acciones solidarias a favor de asociaciones como AFANION y la Asociación Española Contra el Cáncer.

La iniciativa está liderada por la docente Ana Belén Yuste, reconocida a nivel nacional, con la colaboración de la comunidad educativa, instituciones locales y regionales, consolidándose como un referente de divulgación científica y participación social en el ámbito educativo

"La labor de Ana Belén Yuste al frente de la organización de la Feria constituye un ejemplo destacado de compromiso educativo, capacidad de liderazgo e impulso de la divulgación científica en el ámbito escolar. Gracias a su iniciativa, el evento se ha consolidado como una cita de referencia, con proyección nacional y una amplia participación de centros, instituciones y entidades. Este trabajo se ve además respaldado por su reconocimiento como una de las mejores docentes de España, tras obtener la medalla de plata en los Premios Educa Abanca", ha sentenciado el consejero de Educación.