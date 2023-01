Una investigación de la UCLM identifica por vez primera en el mundo 200 piezas de jazz inspiradas en 'El Quijote'

CIUDAD REAL, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación llevada a cabo por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Hans Christian Hagedorn revela que la profunda huella de El Quijote en la música no se limita a la música clásica, la ópera y el ballet, sino que también ha sido muy significativa en la música popular y, especialmente, en los últimos cien años en el género del jazz.

La revista Anales Cervantinos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) incluye en su último número del mes de diciembre de 2022 el artículo Don Quixote's Adventures in the World of Jazz: 200 Examples and a Few Remarks, en el que el cervantista y germanista Hans Christian Hagedorn identifica 200 composiciones jazzísticas de 39 países inspiradas en la obra de Miguel de Cervantes.

La mayoría de las piezas, concretamente 56, proceden de Estados Unidos, seguidos por Francia con 26, Gran Bretaña con 22, Alemania con 18, Brasil con 15 e Italia y Canadá con 14 y 11, respectivamente, ha informado la UCLM en un comunicado.

El investigador advierte el hecho de que en el jazz español sólo se han identificado ocho composiciones inspiradas en la que es la obra maestra del más universal de los autores españoles.

Hans Christian Hagedorn, profesor en la Facultad de Letras del Campus de Ciudad Real, asegura que es el "primer trabajo a nivel mundial" que se publica sobre esta temática con "un enfoque tan amplio y cuantitativo" y "supone un auténtico descubrimiento", ya que hasta la fecha se desconocía que existiera tal cantidad de composiciones de jazz inspiradas en la novela cervantina.

"El trabajo publicado por la revista del CSIC cambia la perspectiva sobre la influencia de la gran novela del Siglo de Oro español en el ámbito de la música y pone las bases para futuras investigaciones sobre el impacto de los clásicos de la literatura universal en el jazz", explica el investigador.

Entre los compositores que se mencionan en el trabajo destacan grandes nombres del género como Egberto Gismonti, Tom Harrell, Krzysztof Komeda, Michel Legrand, Vince Mendoza o Kenny Wheeler.

En cuanto a la lista de los músicos que participaron en las grabaciones de estas piezas sobresalen célebres figuras del jazz como Bill Evans, Art Farmer, Dizzy Gillespie, Charlie Haden, Herbie Hancock, Dave Holland, Wynton Marsalis, Charles Mingus, Oscar Peterson, Wayne Shorter, Horace Silver, Tomasz Stanko y Sonny Stitt, entre muchos otros.

Por último, uno de los hallazgos más notables del estudio de Hagedorn es el llamativo número de suites de jazz basadas en la obra cervantina, desde Windmill Tilter (1969) de Kenny Wheeler o A Song of Don Quixote (1981) de Mitsuaki Kanno hasta las de Tom Harrell (2014), Simona Colonna (2018) o Stefano Corradi (2018).

Finalmente, el estudio saca del olvido a grandes composiciones que nunca fueron grabadas, como Ouverture pour un Don Quichotte (1929) de Jean Rivier y Chivalrous Misdemeanors (2005) de Ron Westray.