Investigado en Cuenca por vender tabaco sin autorización a menores

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca ha realizado en la capital conquense un total de siete inspecciones en establecimientos dedicados principalmente a alimentación, una de las cuales culminó con la investigación de un hombre de 37 años de edad como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial de distintos productos falsificados.

En ese establecimiento se localizó una cantidad importante de dinero en efectivo, que, si bien no es infracción administrativa, se comunicó al servicio de prevención de blanqueo de capitales. En las demás inspecciones, los agentes detectaron la venta de tabaco sin autorización, la cual está principalmente enfocada al mercado de menores, como cliente potencial de estos bazares, vendiendo el tabaco por cigarrillos sueltos.

Se instruyeron un total de 6 actas por infracción a la Ley de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo, 4 actas por infracciones a la normativa de Impuestos Especiales y 3 por contrabando de productos del tabaco, comunicando estos hechos a la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Cuenca.

Durante el transcurso del último registro, la Guardia Civil localizó, bajo el mostrador principal del establecimiento una pistola simulada, siendo ésta intervenida al ser objeto de una infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, quedando depositada en la Intervención de Armas de Cuenca.

Los efectos intervenidos, el investigado y diligencias policiales instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Cuenca (Cuenca).