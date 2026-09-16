Investigan la agresión con arma blanca en Toledo e identifican el coche de los presuntos agresores

Archivo - Urgencias, hospital, Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la agresión con un arma blanca en una reyerta que ha afectado a un hombre de 29 años, que ha sido ingresado en el Hospital Universitario de Toledo.

Tal y como han informado fuentes policiales a Europa Press, a las 00.00 horas se solicitó presencia policial en la plaza Martín Luther King donde se estaba produciendo una pelea entre varias personas con palos y objetos peligrosos.

Al lugar acudió una patrulla de Policía Nacional que encontró un varón de 29 años de edad con una herida abierta en la cabeza y una herida de arma blanca en la pierna derecha.

Fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente fue traslado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario de Toledo donde le han tratado de las lesiones, que no hacen temer por su vida.

Con la colaboración de la Policía Local de Toledo se ha conseguido recuperar el vehículo de los presuntos agresores que ha sido trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía Nacional, donde se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y averiguar la identidad de los autores.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Nacional, así como una UVI móvil, que ha atendido al afectado in situ, y una ambulancia de urgencias que ha procedido al traslado al centro hospitalario.