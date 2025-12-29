El IPEX C-LM convoca ayudas para participar en la presentación de producto vino en Brasil en el mes de abril de 2026

Archivo - Bodega, vino, exportación, importación, - JCCM - Archivo

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la presentación de producto vino en Brasil 2026.

Según la resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, el objeto es convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en dicho evento, que se realizará el 14 de abril de 2026. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.

Podrán ser beneficiarios las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos y las administraciones públicas.

Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de seis empresas y el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a 18.270 euros.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde este martes, día 30 de diciembre, hasta el día 2 de febrero de 2026. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es).