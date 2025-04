Isabel Rodríguez inaugura en Argamasilla de Calatrava el Espacio Cultural 'La Bodega'

CIUDAD REAL 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha inaugurado este viernes el nuevo Espacio Cultural 'La Bodega' de Argamasilla de Calatrava, en el que el ministerio ha invertido 162.471,47 euros a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP).

El nuevo equipamiento se sitúa en un edificio adquirido por el Ayuntamiento en el año 2021 y reformado conjuntamente por la entidad local y el Gobierno de España para el disfrute de los vecinos y vecinas del municipio, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

Isabel Rodríguez ha reivindicado que con esta inversión se dota al municipio de Argamasilla de Calatrava "de un lugar de encuentro y de bienestar de sus gentes". 'La Bodega', ha asegurado, contribuirá a seguir fijando población en Argamasilla de Calatrava, un municipio que atrae a nuevos vecinos y cuyo crecimiento económico es un "éxito".

La ministra ha puesto en valor los fondos del Plan de Recuperación que han facilitado la inversión. "Tal vez en otro tiempo obras como esta no hubieran sido posibles y, seguramente, no por falta de voluntad. No existían los recursos. Y tenemos que poner en valor estos recursos que están hoy aquí y ahora gracias también al valor de la política", ha dicho.

"De esa política --ha continuado-- que hizo que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando nos vimos abrumados por la dimensión de la crisis como consecuencia de la COVID".

El acto ha contado con la presencia de José Manuel Caballero, vicepresidente Segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Jesús Manuel Ruiz, alcalde de Argamasilla de Calatrava; David Broceño, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real; y Blanca Fernández, delegada provincial Junta, entre otras autoridades locales y regionales, así como los arquitectos y constructores del espacio y asociaciones de vecinos y vecinos de Argamasilla.

VINCULACIÓN EMOCIONAL

En la inauguración de este espacio, Caballero ha recordado que "este lugar tiene una vinculación emocional con el municipio que trasciende más allá de la historia y que tiene una gran aceptación social porque el pueblo lo considera como suyo". En este sentido, se ha referido a la importancia de los espacios comunes y colectivos "en los que compartir y encontrarse frente al individualismo egoísta que a veces nos acecha".

José Manuel Caballero ha reconocido en este acto de inauguración que "el Ayuntamiento y el equipo que ha trabajado con acierto y tino en esta rehabilitación ha logrado mantener la esencia avanzando hacia la modernidad".

El Gobierno regional ha invertido 38.500 euros para la rehabilitación de este lugar patrimonial y el equipamiento para su nuevo uso al servicio de la cultura y de la dinamización social de este edificio. Esta bodega fue adquirida por el Ayuntamiento de la localidad con ayuda de la Diputación de Ciudad Real en la anterior legislatura y el Ejecutivo autonómico ha invertido en su rehabilitación junto a la inversión del Gobierno de España con fondos europeos, según ha informado la Junta en nota de prensa.