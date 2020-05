IU censura a los que piden libertad: "Coaccionaron la de los que protestamos por el austericidio de Cospedal"

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha censurado a los ciudadanos que, en diferentes puntos de la región, se están concentrando para reclamar "libertad" al Gobierno central durante el estado de alarma, y les ha afeado que ahora se aferren a ese derecho cuando "coaccionaron" a los castellanomanchegos que "protestaron contra los recortes austericidas de Cospedal cuando lo único que pedían era justicia".

De este modo ha reaccionado Crespo que, preguntado en rueda de prensa sobre estas protestas, ha defendido que Izquierda Unida es "defensora a ultranza de la libertad de expresión y de los derechos de manifestación y concentración".

"Lo ha sido siempre. Los que ahora lo alegan nos coaccionaban cuando protestábamos contra los recortes austericidas de Cospedal, cuando salíamos a pitar a Cospedal por no tener solicitada la concentración. Han sido miles de castellanomanchegos los que han sido sancionados por la Delegación del Gobierno en manos del PP", ha recordado Crespo.

Dicho esto, y tras asegurar que IU no pide que estos ciudadanos, que "se manifiestan contra el Gobierno central usando un mensaje falso", "sean sancionados", sí ha reclamado a las autoridades que garanticen el derecho a la salud del resto de ciudadanos y tenga en consideración las medidas sanitarias dictadas por las autoridades. "Si no se pueden concentrar ahora se les debería de prohibir o ampliarles los espacios para que no peligre la salud de todos".

"Con esa ley sería posible sancionar a los que salen porque no tienen solicitada la concentración al Gobierno. No puede pasar que olvidemos tan pronto", ha condenado el líder castellanomanchego de la federación de izquierdas que, luego de recordar que el COVID-19 es una pandemia, ha pedido a esos manifestantes "responsabilidad" hacia el resto de ciudadanos.