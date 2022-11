IU exige a las administraciones de C-LM "un compromiso real de ayuda" a los ayuntamientos de las zonas rurales

GUADALAJARA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, y el coordinador de la formación en la región, Juan Ramón Crespo, han exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Diputación de Guadalajara "un compromiso real de ayuda" a los ayuntamientos de las zonas rurales "para corregir la falta de infraestructuras y servicios".

Ambos dirigentes han hecho esta petición después de visitar los municipios de La Toba, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque, en la Sierra Norte de Guadalajara, para conocer la realidad a la que deben enfrentarse alcaldes, concejales y vecinos, según ha informado IU en nota de prensa.

Los alcaldes de las localidades recorridas por Enrique Santiago y Juan Ramón Crespo, gobernadas por Izquierda Unida, han destacado "las muchas carencias contra las que deben luchar las personas que deciden quedarse a vivir en los pueblos de la llamada España Abandonada". Todos ellos, según aseguran desde la federación de izquierdas, llevan décadas demandando mayor apoyo institucional ante "la dejadez administrativa" en zonas que, cada día que pasa, ven cómo "ni las infraestructuras básicas ni los servicios sociales se amplían y refuerzan".

Por ello, Juan Ramón Crespo ha vuelto a insistir en la importancia de "escuchar directamente la realidad de quienes sufren las consecuencias de un abandono" que, esta zona se evidencia en "una carretera, la 1053, que es intransitable y que deben recorren los vecinos de la Toba para asistir al centro médico de Jadraque", y en los escasos "presupuestos con los que cuentan los ayuntamientos para prestar servicios adecuados".

En este sentido, el coordinador regional de IU ha realizado un llamamiento al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que "conozca la realidad de los residentes de estos entornos e invierta en dotarlos de los servicios públicos a los tienen derecho". Porque "está bien legislar, pero lo correcto es actuar y ayudar para que las familias puedan establecerse en los pueblos". Y eso, ha añadido Crespo, pasa por "ofertar prestaciones sanitarias, sociales e infraestructuras" y por "vigilar que las empresas eléctricas y de telecomunicaciones mantengan sus líneas y servicios, porque los cortes de luz y de Internet durante horas o días no ayudan a fijar población".

En esta misma línea, Enrique Santiago ha contemplado "los evidentes problemas de falta de servicios, infraestructuras e industria esenciales para comercializar los productos de estas zonas, crear empleo y ayudar a fijar población".

De ahí que considere "fundamental que las administraciones más cercanas se comprometan, tal y como desde el Gobierno de coalición hacemos con numerosos programas de ayudas, para apoyar a estos ayuntamientos que, por sí solos, no tienen ni la capacidad de poder gestionar las muchas ayudas públicas". Y es que, afirma, "no hay mayor despropósito que no aprovechar las muchas ayudas públicas por la falta de apoyo de las instituciones, como la Junta y la Diputación, que tienen esta finalidad".

DAR VOZ A LOS PUEBLOS DE LA ESPAÑA ABANDONADA

Por su parte, Daniel Touset, diputado de Unidas Podemos-Izquierda Unida en Guadalajara, ha destacado la "importancia dar voz a los pueblos de la España Abandonada y abordar con mayor seriedad los problemas de la despoblación". Tarea que debe "corregir las graves deficiencias de los servicios públicos y apoyar el trabajo municipal".

El botón de muestra lo ha puesto Miguel Ángel Moreno, alcalde de Zarzuela de Jadraque, que ante la pancarta colgada en la fachada del Ayuntamiento, ha denunciado que "el año pasado el municipio tuvo 168 cortes de luz, que Internet funciona un día sí y 20 no, y que la velocidad ofrecida no es suficiente para que quienes quieren quedarse aquí a vivir puedan hacerlo".

Porque, sentencia, "con estos cortes y con estas deficientes comunicaciones es imposible fijar población", a lo que se une "los problemas que tenemos a la hora de justificar las subvenciones que llegan desde las distintas administraciones", lo que imposibilita "el acceso a las subvenciones europeas porque no tenemos ni capacidad material ni de personal" y eso hace que "perdamos mucho dinero". Por ello, solicita "a las administraciones la prestación de esta ayuda".